特朗普18歲高富帥幼子將首次亮相政壇　見證富爸爸挑戰白宮

即將高中畢業、年僅18歲的特朗普幼子拜倫(Barron Trump)，盡得特朗普及曾任模特兒的母親梅拉尼婭(Melania Trump)的相貌基因，加上早於3年前已突破2米的身高，是名符其實的「高富帥」。美國最新消息傳出，拜倫被共和黨選定將以佛州代表的身份，出席和見證其父親，即前美國總統兼富豪特朗普在7月的全國代表大會(RNC)被提名為正式總統候選人，這亦將是拜倫踏足政壇的首場活動。

共和黨佛州黨部主席Evan Power周四(9日)向媒體證實，繼特朗普3名子女入選後，亦決定選定拜倫成為41名州代表之一，將一同前往威斯康辛州出席全國大會。