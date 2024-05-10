特朗普18歲高富帥幼子將首次亮相政壇　見證富爸爸挑戰白宮

即將高中畢業、年僅18歲的特朗普幼子拜倫(Barron Trump)，盡得特朗普及曾任模特兒的母親梅拉尼婭(Melania Trump)的相貌基因，加上早於3年前已突破2米的身高，是名符其實的「高富帥」。美國最新消息傳出，拜倫被共和黨選定將以佛州代表的身份，出席和見證其父親，即前美國總統兼富豪特朗普在7月的全國代表大會(RNC)被提名為正式總統候選人，這亦將是拜倫踏足政壇的首場活動。
共和黨佛州黨部主席Evan Power周四(9日)向媒體證實，繼特朗普3名子女入選後，亦決定選定拜倫成為41名州代表之一，將一同前往威斯康辛州出席全國大會。
特朗普4子女入選佛州黨部成員
除了拜倫之外，包括小特朗普(Donald Trump Jr.)、埃里克(Eric Trump)、蒂芬妮(Tiffany Trump)都是代表團成員，還有小特朗普未婚妻Kimberly Guilfoyle與蒂芬尼丈夫布羅斯(Michael Boulos)，足見特朗普家族的影響力之大。拜倫是梅拉尼婭的唯一子女，拜倫在父母居住白宮期間，一直受保護和遠離政治活動。拜倫如今18歲，即將高中畢業，傳聞他很可能隨父親與兄長腳步，入讀賓夕凡尼亞州大學華頓商學院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)。