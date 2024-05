特朗普18歲高富帥幼子將首次亮相政壇　見證富爸爸挑戰白宮

特朗普 4 子女入選佛州黨部成員

除了拜倫之外,包括小特朗普(Donald Trump Jr.)、埃里克(Eric Trump)、蒂芬妮(Tiffany Trump)都是代表團成員,還有小特朗普未婚妻Kimberly Guilfoyle與蒂芬尼丈夫布羅斯(Michael Boulos),足見特朗普家族的影響力之大。拜倫是梅拉尼婭的唯一子女,拜倫在父母居住白宮期間,一直受保護和遠離政治活動。拜倫如今18歲,即將高中畢業,傳聞他很可能隨父親與兄長腳步,入讀賓夕凡尼亞州大學華頓商學院(The Wharton School of the University of Pennsylvania)。