狗狗被車撞失兩後腿 再遭主人遺棄等死 獲平治車廠打造「Benz輪椅」終跑得返(有片)

這隻狗狗身世可憐，先是在街上被車撞到，須截除一雙後腿，之後被主人嫌棄，將牠棄養，由家中寶貝淪為傷殘流浪狗，恐怕命不久矣。幸狗狗獲愛護動物組織人員救起，再獲平治車廠度身打造一架尊貴的「平治輪椅」，讓牠可以跑得返。

該隻名為Bunny的兩歲小狗今年4月由狗狗救援服務機構「The Animal Pad」在墨西哥的一次行動中被發現。Bunny被車撞到重傷，不得不接受手術切除後腿，之後牠的主人就把牠遺棄了。

幸Bunny遇上了救援人員弗里德曼(Henry Friedman)，他一直悉心照顧Bunny，並確保她完全康復。弗里德曼在Instagram上發布一段可愛的視頻，分享他「歷來最喜歡的其中一個救援故事」，主角正是Bunny。