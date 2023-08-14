狗狗被車撞失兩後腿 再遭主人遺棄等死 獲平治車廠打造「Benz輪椅」終跑得返(有片)

這隻狗狗身世可憐，先是在街上被車撞到，須截除一雙後腿，之後被主人嫌棄，將牠棄養，由家中寶貝淪為傷殘流浪狗，恐怕命不久矣。幸狗狗獲愛護動物組織人員救起，再獲平治車廠度身打造一架尊貴的「平治輪椅」，讓牠可以跑得返。
該隻名為Bunny的兩歲小狗今年4月由狗狗救援服務機構「The Animal Pad」在墨西哥的一次行動中被發現。Bunny被車撞到重傷，不得不接受手術切除後腿，之後牠的主人就把牠遺棄了。
幸Bunny遇上了救援人員弗里德曼(Henry Friedman)，他一直悉心照顧Bunny，並確保她完全康復。弗里德曼在Instagram上發布一段可愛的視頻，分享他「歷來最喜歡的其中一個救援故事」，主角正是Bunny。
救狗｜受網民留言啟發 找平治打造狗輪椅
片段可見Bunny獲救後，用前腿蹣跚地四處爬行，弗里德曼希望Bunny能有一架輪椅，有網民對Bunny同情不已留言說牠「值得擁有一架平治輪椅」，令弗里德曼靈機一觸，聯絡平治車廠。結果弗里德曼與平治一拍即合，之後一架「Bunny專用的平治輪椅」就此誕生。據報平治與專做狗狗輪椅的公司Eddie's Wheels合作，為Bunny製造出這架有型的輪椅。
另一片段記錄了Bunny獲得新輪椅後，再次奔跑起來的感人時刻，迅即獲逾1,000萬個讚好。這架全黑色的輪椅前面繡有「Mercedes-Benz」字樣，後面裝飾著一個金色的蝴蝶結和一個車牌，上面寫著「BUNNY'S BENZ」。弗里德曼表示，這架輪椅的重點不單止讓Bunny威番一次、再次奔跑，更重要的是希望令牠更容易獲得領養，希望牠能再次找到願意愛牠一生一世的人。