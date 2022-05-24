猴痘｜英國單日暴增37宗 最少一兒童受感染

猴痘續在歐洲爆發，英國昨單日暴增37宗個案，短短兩個星期累計57宗，最少一名兒童受感染，未有死亡個案。當局指大部分患者是男同性戀者或雙性戀者，強調英國普通民眾感染風險仍然低；首相約翰遜稱政府會密切監察爆發情況，惟不會實施類似新冠肺炎的旅遊限制。英政府指將與向感染者的密切接觸者，包括醫護人員，提供天花疫苗接種。另外，捷克和斯洛文尼亞今日出現首宗確診，令「中招」歐洲國家增至最少11個。

猴痘在非洲中部和西部流行，專家指因為性接觸和派對令病毒在歐洲爆發。世衛今日稱，自本月7日收到呈報個案後，於非洲以外錄得131宗猴痘確診，另有106宗疑似個案。該組織強調，雖然是次爆發不尋常，惟情況仍然受控。世衛傳染病專家David Heymann稱，主要論調是西班牙和比利時舉行的狂歡派對為源頭，患者經性接觸將病毒傳播開去，「我們都知道當接觸到受感染者的皮膚潰瘍，猴痘便能夠傳播，性接觸看來擴大其傳播」。這有別於中非和西非的傳播，當地人主要透過動物如野生齧齒動物和靈長類動物感染猴痘，且不會傳至其他地區。

德國規定患者21天隔離

衛生官員指，歐洲大部分已知個案屬男男性接觸，但任何人與患者有密切接觸也可能受感染，包括接觸患者的衣服或床單。德國有5宗個案，全部為男性，其中4宗個案源自西班牙加那利群島和柏林的派對。西班牙首都馬德里有30宗確診，當局正調查是否與加那利群島最近的同志遊行有關，該活動吸引約8萬人參加，另外馬德里一間桑拿浴室也現感染群組。斯洛文尼亞首宗確診的患者也曾往加那利群島。繼比利時後，德國今日也宣布患者須自行隔離21天，以控制病毒蔓延。

專家警告：可經寵物野生動物傳播成歐洲流行病

目前猴痘確診個案均屬輕症，該病毒通常會引起發燒、發冷、出疹和臉部或生殖器官潰瘍，大部分人在數周內康復，毋須入院。因與天花屬同一病毒家族，所以天花疫苗可預防猴痘。有衛生專家警告猴痘可經寵物和野生動物傳播，例如鼠科動物，令猴痘在歐洲流行，不過這個可能性目前並不大。