猴痘｜莫德納對潛在疫苗進行臨床前試驗

歐美國家和澳洲國家陸續出現猴(monkeypox)痘病例之後，因應疫情可能進一步擴散，《路透社》報道，世界衞生組織(WHO)今天表示，自5月7日通報首起病例以來，全球已有131宗猴痘確診和106宗疑似病例。美國藥廠莫德納(Moderna)周一(24日)表示正對潛在猴痘疫苗進行臨床前試驗。

莫德納周一宣布展開研發預防猴痘的疫苗，將開始對可用於該病毒的候選疫苗進行臨床前測試。莫德納指，其開發猴痘病毒疫苗的計劃，遵循了3月做出的承諾、即在2025年之前推進15種具有重大公共衞生風險的病原體候選疫苗。

目前研究猴痘的科學家們已經在病毒上發現數種與獼猴抗體強烈結合的蛋白質，為研發mRNA等新的疫苗技術提供潛在目標。莫德納未進一步說明將使用何種技術來研發猴痘疫苗。