珍惜生命｜加拿大整容界網紅墮樓亡　生前曾稱後悔整上癮

據《每日郵報》（Daily Mail）引述當地媒體報道，這名墨西哥裔加拿大籍網紅9日入住芭東塔飯店（Paton Tower）一晚。不料，數小時後，從9樓房間的陽台墜落。遺體在下午1時30分後，由酒店員工在停車場發現。當地警方已確認其身份，並向家屬相關人士證實死訊確切死因有待確定。

兄：謝謝妳的一切

死亡前不久，她在社交媒體上發布了1998年電影《真人Show》的結尾場景，並附上自己的童年照片。在該場景中，占基利（Jim Carrey）飾演的楚門·伯班克鞠躬說道：「如果再也見不到你，祝你午安、晚安、晚安。」她還將其中一個Instagram帳號的用戶名改為「MaryMagdaleneDied」（瑪麗·瑪德蓮已死）。

事發後，她的哥哥伊凡在社交媒體上分享了一張與妹妹在墨西哥共進午餐的照片，寫下令人心碎的悼念文。他寫道：「我希望我花更多時間了解妳。妳非常有趣、非常有創意，遠超過我。我愛妳的程度無法用言語表達。妳是我的世界。我希望一切能有所不同。謝謝妳的一切，我愛妳，妹妹。」