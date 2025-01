出演電視劇《貞愛好孕到》(Jane the Virgin)、《我們的日子》(Days of Our Lives)打開知名度的美國男星Francisco San Martin家中上吊輕生,終年39歲。

綜合報道,事發生於16日在洛杉磯,當地警方證實,Francisco在家中上吊輕生離世。曾與Francisco在《我們的日子》中合作過的女星Camila Banus於Instagram悲慟發文表示:「真希望我有更多時間能和你聊聊天」。

Francisco San Martin出生於蒙大拿州,以模特兒身分出道,近年踏足演藝圈,參演過多部知名電視劇,包含《貞愛好孕到》、《我們的日子》以及《熾愛琴人》(Behind the Candelabra)等,出色演技備受肯定。