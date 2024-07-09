瑞安航空乘客想換位被拒竟變MMA 緊急迫降後9人被警方帶走

英國《太陽報》報道，原本起飛時沒有任何異樣，直到安全帶警示燈熄滅，一名20多歲男子要求和一名女子換座位，讓他可以和妻子、小孩同座，可是這名女子也是和自己女兒坐在一起，因此女子拒絕男子的要求。

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架班機日前從摩洛哥阿加迪爾（ Agadir ）飛往倫敦途中，一名20多歲男子要求與女子換座位被拒，結果兩家人上演「MMA」出手傷人，飛機在起飛36分鐘後被迫降落。

被迫降落馬拉喀什

女子的30多歲丈夫聽到之後非常不高興，站出來和男子理論，沒想到話還沒講完，就上演全武行，連空中服服員都拉不住他們，事態逐漸演變成2家人大亂鬥，誰也沒料到換座位會引發這麼大的風波。

有目擊者表示，當時前排正在「機內互打」，後排一名女子因為太恐慌開始尖叫，還有小朋友被嚇哭。由於現場太過混亂，飛機只飛行了36分鐘就被迫降落在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）並報警，摩洛哥警方上機帶走9名參與打架的人。