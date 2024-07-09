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國際
2024-07-09 11:27:00

瑞安航空乘客想換位被拒竟變MMA　緊急迫降後兩家人被警方帶走

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瑞安航空乘客想換位被拒竟變MMA　緊急迫降後9人被警方帶走

瑞安航空乘客想換位被拒竟變MMA　緊急迫降後9人被警方帶走

歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）一架班機日前從摩洛哥阿加迪爾（ Agadir ）飛往倫敦途中，一名20多歲男子要求與女子換座位被拒，結果兩家人上演「MMA」出手傷人，飛機在起飛36分鐘後被迫降落。

英國《太陽報》報道，原本起飛時沒有任何異樣，直到安全帶警示燈熄滅，一名20多歲男子要求和一名女子換座位，讓他可以和妻子、小孩同座，可是這名女子也是和自己女兒坐在一起，因此女子拒絕男子的要求。

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瑞安航空（Ryanair）1架班機日前從摩洛哥阿加迪爾（ Agadir ）飛往倫敦途中，1名20多歲男子要求與女子換座位，對方不答應，結果2家人打成一團 飛機飛行36分鐘後被迫降落

被迫降落馬拉喀什

女子的30多歲丈夫聽到之後非常不高興，站出來和男子理論，沒想到話還沒講完，就上演全武行，連空中服服員都拉不住他們，事態逐漸演變成2家人大亂鬥，誰也沒料到換座位會引發這麼大的風波。

有目擊者表示，當時前排正在「機內互打」，後排一名女子因為太恐慌開始尖叫，還有小朋友被嚇哭。由於現場太過混亂，飛機只飛行了36分鐘就被迫降落在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）並報警，摩洛哥警方上機帶走9名參與打架的人。

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乘客向機組人員發噓聲

原以為事件就此落幕，沒想到另一名乘客因為生病一直在機上吸氧，飛機迫降後，醫護人員判斷該乘客身體狀況不適合立即搭飛機，他聽完暴跳如雷並怒斥，「他們把我當成恐怖份子，還要出動大軍來弄我」！更揚言要攻擊現場警方，不出意料的，此人也被警察帶下飛機。

整件事件花了2個多小時才結束，由於機組人員已超過最長飛行時間，只好將機上200多名乘客送往酒店過夜，幾經波折，所有乘客將近1天後才到達目的地，憤怒的乘客甚至向機組人員發出噓聲表達不滿。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章