橫濱高達移至大阪 最新「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」將展出半年

高達迷請注意!橫濱高達將於2025年於大阪展出,選址大阪萬博展的BANDAI場館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」,並將橫濱高達改裝升級,令人十分期待!在最新公布中,高達將更改編號為RX-78F00/E,亦由原本可動高達變成不可動,動作則改為單膝跪地、舉手做出上勾拳的動作,介紹中指出有聯繫宇宙和未來的意義。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」官網現設有計時器和大家一齊倒數迎接高達,更會在不日開放預約參觀,大家請繼續關注!



GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION

日期:2025年4月13至10月13日

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」網站