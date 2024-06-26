橫濱高達「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」自展出以來吸引超過175萬人參觀，由於太受歡迎，主辦單位曾將展出日期延長至今年3月31日。而Bandai今日就正式在網上發布宣傳片，透露將於2025年在大阪設立展出「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」，將原先在橫濱展出的高達編號更改，而機體規格和動作都有變動，下文即睇最新動向！