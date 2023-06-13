生蠔｜美漢攤檔買生蠔進食後死亡 涉一種恐怖細菌 與逾95%海鮮致死病例有關

美國密蘇里州一名男子因食用生蠔，感染創傷弧菌(Vibrio vulnificus)而死亡，該細菌通常在夏季的溫暖沿海水域中發現，大多透過未經烹煮的生蠔和其他貝類傳播，佔美國食用海鮮後致死個案逾95%，進食含有創傷弧菌生蠔而死亡的案例亦偶有發生。
生蠔｜美漢食生蠔中毒 感染「創傷弧菌」亡
當局調查發現該名54歲男子，上周曾在密州聖路易斯縣曼徹斯特鎮(Manchester)一個水果和海鮮攤檔購買生蠔。他其後因感染創傷弧菌不適入院，於上周四離世。當地衛生部門呼籲最近曾在涉事攤檔購買生蠔者，把生蠔棄掉。縣政府指，無證據顯示涉事生蠔是被攤販污染，認為生蠔很可能在攤檔收貨時已受創傷弧菌污染。當局已下令涉事攤檔停售剩餘生蠔，並追查貨源。
生蠔｜進食「創傷弧菌」症狀︰腹痛 嘔吐 發燒發冷
當地衛生部門表示，感染創傷弧菌者通常在未煮熟海鮮後12至72小時出現症狀，但亦有可能一周才有病徵。食用創傷弧菌海鮮引起的症狀包括腹痛、嘔吐、發燒發冷等，重症及死亡病例較少，通常涉及免疫系統虛弱人士。縣衛生部門稱，弧菌屬桿菌感染的死亡率在美國約為33％，該細菌造成的海鮮相關死亡佔95％以上。
美國佛羅里達州於2018年亦曾錄得食用生蠔感染創傷弧菌致死病例，當時薩拉索塔縣(Sarasota County)一名71歲男子，在餐廳進食生蠔後出現腸胃不適症狀，兩日後離世。
生蠔｜衛生防護中心︰傷口感染「創傷 弧菌」可致壞死性筋膜炎
除食物外，據本港衛生防護中心資料，創傷弧菌亦可經傷口感染，如傷口接觸到海水、處理生的海產時遭割傷等，此途徑感到可致壞死性筋膜炎(即食肉菌感染)。在本港患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎死亡率約為30%。