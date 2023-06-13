生蠔｜美漢攤檔買生蠔進食後死亡 涉一種恐怖細菌 與逾95%海鮮致死病例有關

美國密蘇里州一名男子因食用生蠔，感染創傷弧菌(Vibrio vulnificus)而死亡，該細菌通常在夏季的溫暖沿海水域中發現，大多透過未經烹煮的生蠔和其他貝類傳播，佔美國食用海鮮後致死個案逾95%，進食含有創傷弧菌生蠔而死亡的案例亦偶有發生。

生蠔｜美漢食生蠔中毒 感染「創傷弧菌」亡

當局調查發現該名54歲男子，上周曾在密州聖路易斯縣曼徹斯特鎮(Manchester)一個水果和海鮮攤檔購買生蠔。他其後因感染創傷弧菌不適入院，於上周四離世。當地衛生部門呼籲最近曾在涉事攤檔購買生蠔者，把生蠔棄掉。縣政府指，無證據顯示涉事生蠔是被攤販污染，認為生蠔很可能在攤檔收貨時已受創傷弧菌污染。當局已下令涉事攤檔停售剩餘生蠔，並追查貨源。