男主播被指買未成年色情照兩度要求家屬封嘴 BBC：男主播已停職 並聯絡警方

英國廣播公司(BBC)一名男主播被指控向一名17歲未成年人士購買色情照片，BBC被指早於今年5月已接獲投訴，但投訴「石沉大海」，事件經傳媒曝光後，BBC周日(9日)終於發聲明表示已就事件聯絡警方，並將涉事男主播停職。
BBC：上周接獲新投訴
BBC在聲明中證實，公司「今年5月首次得知一宗投訴……上周四我們又接獲不同性質的新指控，除了進行內部調查，我們也按規定與外部當局保持聯繫」。
聲明並指，「一名男性工作人員已遭停職」，稱「這是個複雜且快速變化的情況，BBC正盡快查明事實，以便適時公布跟進行動」。BBC承諾將嚴肅跟進事件並作出交代，並譴責有網民未經證實下指控多名男主播涉案。
倫敦警方：仍需更多資訊
倫敦警方晚上亦發表聲明，證實BBC曾就此事與當局聯絡，「但仍未提出正式轉介或指控……在決定採取進一步行動前，我們仍需更多資訊」。文化大臣弗雷澤形容，有關指控令人深感憂慮，已與BBC總裁戴維商討事件。
BBC被指漠視投訴
醜聞由《太陽報》(The Sun)曝光，報道引述一名青年的母親指控BBC一名星級主播，自2020年起持續向該名當年僅17歲的青年購買其色情照片，又曾只穿內褲與青年視像通話，共支付3.5萬英鎊(約35萬港元)予對方，青年利用這些金錢購買可卡因。青年今年已屆20歲，報道並未公開主播姓名以及青年的性別，形容此人時使用不確定性別的代名詞they。
報道指，青年的母親今年5月已向BBC投訴後，但發現一個月後涉事主播仍繼續在電視露面，母親於是向《太陽報》披露事件。《太陽報》其後跟進報道，指事件曝光後主播曾兩度致電青年質問，又要求其家人勿再披露事件。