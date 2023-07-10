男主播被指買未成年色情照兩度要求家屬封嘴 BBC：男主播已停職 並聯絡警方

英國廣播公司(BBC)一名男主播被指控向一名17歲未成年人士購買色情照片，BBC被指早於今年5月已接獲投訴，但投訴「石沉大海」，事件經傳媒曝光後，BBC周日(9日)終於發聲明表示已就事件聯絡警方，並將涉事男主播停職。

BBC：上周接獲新投訴

BBC在聲明中證實，公司「今年5月首次得知一宗投訴……上周四我們又接獲不同性質的新指控，除了進行內部調查，我們也按規定與外部當局保持聯繫」。

聲明並指，「一名男性工作人員已遭停職」，稱「這是個複雜且快速變化的情況，BBC正盡快查明事實，以便適時公布跟進行動」。BBC承諾將嚴肅跟進事件並作出交代，並譴責有網民未經證實下指控多名男主播涉案。

倫敦警方：仍需更多資訊

倫敦警方晚上亦發表聲明，證實BBC曾就此事與當局聯絡，「但仍未提出正式轉介或指控……在決定採取進一步行動前，我們仍需更多資訊」。文化大臣弗雷澤形容，有關指控令人深感憂慮，已與BBC總裁戴維商討事件。