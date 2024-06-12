男子面貼面吻男童兼咬耳仔 電視直播全拍下 警調查指無犯罪掀爭論(有片、更新)｜網上熱話

13/6更新︰英媒指片中男子跟男童為親屬關係
是行為不檢、孌童行為，還是民眾太敏感、未審先判？英國廣播公司(BBC)早前直播世界桌球錦標賽期間，拍到觀眾席上有一名中年男子，對一名男童作出親暱舉動，跟他面貼面及親吻他之餘，更輕咬男童耳朵。當發現鏡頭時，中年男及男童頭碰頭，向鏡頭展露笑容。
這一幕據報「震撼」了不少觀眾，片段在社交平台X錄得逾1,200萬次瀏覽，網民紛紛留言稱「可憐的孩子。立即揪出這個男人，保護這個孩子！」有人直指片段「令人作嘔」。事件引起社會關注後，有人隨即向警方舉報。警方發言人較早前表示「警方已注意到有關片段，會檢視內容」。
當地警方日前宣布調查結束，結果出人意表，指事件「不涉及犯罪行為」(no crime has been committed)，但仍未能平息網民爭論。英媒起初的報道未有交代中年男及男童的關係，其後指男子跟男童為親屬。
有網民指「明顯是父子」斥民眾心邪
有人認為「根本一開始就不需要調查，很明顯是爸爸在開玩笑，男孩亦一點都不受影響」、「我認為是男童的父親在搗蛋而已」、「爸爸跟兒子在開玩笑，根本沒問題」。有人感到悲哀稱，「事件反映出有多少人在欠缺父母的愛之下成長，因此把甚麼都看成壞事」、「人們太早下定論了」。
亦有網民認為「父子都不能這樣」
有人則慨嘆，民眾公審沒完沒了，「就算警方撤銷指控，男子亦會被談論好幾年」。亦有不少人堅持，就算父子都不能這樣親暱，「雖然沒有犯法，但仍然是不恰當」。
Man bites a boy's ear at Snooker Championship @X #pedophile #childabuse pic.twitter.com/u4BWPxT5rn— Leon (@Leon19999o) April 28, 2024