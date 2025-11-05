男工出糧收34名員工700萬元　一原因買車搬屋堅拒退還

俄羅斯一名工人今年初意外收到公司轉入的700多萬盧布(約67萬港元)，公司隨即以轉帳錯誤為由要求歸還；工人卻堅持認為自己有權保留，雙方因此展開長達數月的訴訟對峙，相關案件目前已上訴至最高法院。

綜合報道，工人Vladimir Rychagov今年初意外收到700多萬盧布的轉帳，遠超過他原本應得的工資4.6萬盧布(約4,400港元)。雖然公司內部曾傳出會發放「第13個月薪水」，不過如此龐大的金額，令他感到意外。公司會計部門亦很快聯絡Rychagov，要求他歸還這筆款項。法院文件顯示，這筆錢原本是用來支付另一分廠34名員工的薪金，但因軟件故障誤轉至Rychagov的帳戶；Rychagov則主張，款項以公司名義入帳，付款單還標註著「薪酬」，如果是技術性錯誤，他有權決定是否退還，因此可以保留這筆錢。