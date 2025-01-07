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2025-01-07 05:45:00

男網紅遭超毒響尾蛇咬傷小腿發紫　幸及時打88支血清保命(有片)

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男網紅遭超毒響尾蛇咬傷小腿發紫，幸及時打88支血清保命。(IG)

男網紅遭超毒響尾蛇咬傷小腿發紫，幸及時打88支血清保命。(IG)

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美國一名百萬男網紅與朋友在佛州森林遊玩時，意外被劇毒響尾蛇咬傷，他被咬傷後仍繼續網上直播，詎料沒多久便感到痛苦而報警，結果由直升機送院，並要緊急注射88瓶血清保命，腿部仍然呈現發紫腫脹狀態，影片網上曝光令人怵目驚心。

綜合報道，在InstagramTikTok YouTube等平台上擁有百萬粉絲的25歲男網紅David Humplett，是野生動物愛好者，他上月18日在佛州希德島(Shired Island)樹林中進行活動時，腿部意外被東部菱背響尾蛇(Eastern diamondback rattlesnake)咬傷。報道指，這種蛇是世界上最大響尾蛇，亦是北美州當地最大毒蛇。影片顯示，當David發現自己被咬後說：「好吧，我遇到大麻煩了」，並拍攝腿上被咬的傷口，鮮血正從傷口流出。

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醫院為David注射了88瓶抗蛇毒血清後，他的小腿發紫腫脹，其後之後在加護病房中繼續接受治療。(IG) David指：「當時情況真的很不妙，我感覺我隨時都有可能失去我的腿，全身都開始感到麻木」。(IG) 醫院為David注射了88瓶抗蛇毒血清後，他的小腿發紫腫脹，其後之後在加護病房中繼續接受治療。(IG) David Humplett是野生動物愛好者。(IG)

被咬後半小時抵達救護站 再由直升機送院

David送院後虛弱地表示，當時他正如廁，沒為意下被蛇咬了，起初沒有太大感覺，也隨即登車，沒多久便開始感到痛楚，他形容腿好像要爆開一樣，約半小時後抵達救護站，並由醫療直昇機緊急送醫治療。David指：「當時情況真的很不妙，我感覺我隨時都有可能失去我的腿，全身都開始感到麻木」。結果醫院為David注射了88瓶抗蛇毒血清後，他的小腿發紫腫脹，其後之後在加護病房中繼續接受治療。他的親友在網上舉辦籌款，已成功募得3萬多美元。雖然經歷痛苦，但David認為蛇咬人其實沒有惡意，只是在保護自己，希望未來康復後能再到戶外旅遊。

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