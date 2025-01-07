男網紅遭超毒響尾蛇咬傷小腿發紫　幸及時打88支血清保命(有片)

美國一名百萬男網紅與朋友在佛州森林遊玩時，意外被劇毒響尾蛇咬傷，他被咬傷後仍繼續網上直播，詎料沒多久便感到痛苦而報警，結果由直升機送院，並要緊急注射88瓶血清保命，腿部仍然呈現發紫腫脹狀態，影片網上曝光令人怵目驚心。

綜合報道，在Instagram、TikTok 和YouTube等平台上擁有百萬粉絲的25歲男網紅David Humplett，是野生動物愛好者，他上月18日在佛州希德島(Shired Island)樹林中進行活動時，腿部意外被東部菱背響尾蛇(Eastern diamondback rattlesnake)咬傷。報道指，這種蛇是世界上最大響尾蛇，亦是北美州當地最大毒蛇。影片顯示，當David發現自己被咬後說：「好吧，我遇到大麻煩了」，並拍攝腿上被咬的傷口，鮮血正從傷口流出。