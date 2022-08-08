瘦弱北極白鯨 受困法國塞納河拒進食 專家焦急如焚︰不樂觀(有片)

白鯨本以北極為棲息地，但一條白鯨上周二(2日)誤入法國塞納河(River Seine)，至今仍未脫困。令人擔心的是，該條白鯨00體重明顯不足，且連日來不肯進食，對拯救人員的鮮魚視而不見，法國當局計劃為牠注射維他命針「吊命」。眼見白鯨性命正在倒數，當局仍未決定如何營救牠，有專家直言不樂觀。

今次是自1948年以來，法國首次有河流出現白鯨。白鯨通常留在冰冷的北極海域，秋季會在冰塊形成時南移尋覓食物，但很少會游這樣遠。專家認為該條白鯨可能早在數周甚至數月前已患病，在大海時已因食欲不振而消瘦。

白鯨誤入塞納河 疑已患病數月

該條白鯨上周二出現於距巴黎以北70公里的塞納河上，受困於兩道閘門之間，往巴黎方向前進。當局較早前曾考慮讓白鯨暫時留在河裡養好身體，但無論是急凍的希靈魚，還是鮮活的鱒魚，牠一律拒吃，認為不能讓牠繼續留在溫暖及靜止的河水中。法國海洋守護者協會(Sea Shepherd France)負責人艾森拉莉(Lamya Essemlali)表示，「必須在接下來的24至48小時內將牠移走，這些條件對牠不利。」白鯨蒼白皮膚上已出現小斑點，專家指是身處淡水所致。

專家擬捕捉診治後放生

當局亦曾多番誘導白鯨游回大海，但未能成功。目前其他選項包括將白鯨捕捉後，提供維他命，刺激其胃口，再檢查其病況，待牠康復再以船運出英倫海峽。艾森拉莉稱，專家正在「跟時間賽跑」，但不敢抱太大期望，「我們都懷疑牠是否有能力自行游回大海」，「就算我們用船載牠，那也是極其危險的。」負責營救的警方亦稱，白鯨已在河前進了160公里，「很少人會認為牠能再游160公里返回大海」。另一個選項是將白鯨安樂死，但當局認為言之尚早。

今年5月，一條殺人鯨亦曾闖入塞納河，之後在諾曼第被發現已經死亡。當局曾計劃以聲納將牠引回大海，其後發現殺人鯨患上嚴重疾病。