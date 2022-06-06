登基70周年｜英女王壓軸活動尾聲　驚喜再現身白金漢宮陽台(有片)

英國結束一連四日慶祝女王伊利沙伯二世登基70周年的活動，早前因為身體不適而缺席多場活動的伊利沙伯二世，於星期日壓軸活動白金禧巡遊慶典的尾聲，驚喜現身白金漢宮陽台，獲大批民眾熱烈歡呼，將現場氣氛推至高峰。

白金禧巡遊慶典有約1萬名表演者及軍人參與，隊伍依照女王當年登基的巡遊路線表演，由西敏寺出發，沿林蔭大道前往白金漢宮，長達3公里，並有歌舞表演等，殿堂級歌手奇里夫李察在雙層開篷巴士上高歌。到巡遊尾聲，女王在王儲查理斯夫婦及威廉王子一家陪同下，現身白金漢宮露台，她身穿綠色套裝的伊利沙伯二世撐著拐杖，在陽台聆聽民眾唱國歌，並向民眾揮手，期間面帶笑容。

英女王：謙卑和深受感動

96歲的伊利沙伯二世上星期四在慶祝活動首日，兩度在白金漢宮陽台露面，但其後因為不適，未有出席星期五和星期六的多項活動。

伊利沙伯二世發表聲明，對於在位已經70年，她話並無指南可以遵循，對全國各地的慶典感到謙卑和深受感動，雖然未能參與所有活動，但她的心與大家同在，會在家人支持下繼續盡所能服務國民，她又指，自己被這幾日展現的善良、歡樂及親切所鼓舞，希望未來仍能再次感受到這種團結的感覺。

