白宮公布中美貿易協議詳情 稱中國暫停新舊稀土出口管制

國家主席習近平上周四與美國總統特朗普會面，白宮公布雙方達成的貿易協議詳情。中美的貿易休戰延長1年，提及稀土的部分，美方指，除了上月公布的稀土出口新限制暫停一年實施，中方並將會就稀土、鎵、鍺、銻及石墨出口發出通用許可；白宮稱這實際上是撤銷2025年4月和2022年10月公布的稀土出口限制。另外，中方亦同意暫停自3月4日起公布的所有報復性關稅。
白宮在習特會舉行後數天，至周六(1日)才公布協議內容。特朗普於會後已稱，對中國實施的芬太尼關稅減半至10%，令美國對中國徵收的整體關稅從57%減至47%。至於中國暫停徵收的報復性關稅，涵蓋美國雞隻、小麥、粟米、棉花、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產、生果、蔬菜及乳製品。白宮表示，北京也將延長對美國商品以市場為基準的關稅豁免程序，豁免有效期至2026年12月31日。
習特會｜美國暫停擴大中國公司黑名單
白宮亦指，中國將暫停或撤除所有自3月4日起推出的非關稅反制措施，例如將部分美國企業列入不可靠實體清單的做法。美方則同意暫停一年實施擴大商務部禁止購買美國技術產品(包括半導體製造設備)的公司黑名單，此政策目的是防止有關公司利用子公司和其他公司來規避出口管制。擴大黑名單自動包括原有黑名單公司持有50%以上股份的公司，這將禁止美國向數千間中國公司出口商品。
習特會｜中方恢復安世半導體出口
白宮提到，中方將採取措施，讓晶片製造商安世半導體(Nexperia)在中國的生產廠房，恢復對其他地方供應關鍵的傳統晶片。中國亦將終止針對美國半導體供應鏈企業的反壟斷和反傾銷調查。至於美國大豆方面，中國同意在2025年尾前兩個月購買最少1,200萬噸美國大豆，並於未來3年每年最少購買2,500萬噸美國大豆；中國亦同意恢復購買美國高粱和硬木原木。今年秋季，中國基本上停止購買美國大豆， 9月更是完全停止採購，轉而從巴西和阿根廷購入大豆。