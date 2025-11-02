白宮公布中美貿易協議詳情 稱中國暫停新舊稀土出口管制

國家主席習近平上周四與美國總統特朗普會面，白宮公布雙方達成的貿易協議詳情。中美的貿易休戰延長1年，提及稀土的部分，美方指，除了上月公布的稀土出口新限制暫停一年實施，中方並將會就稀土、鎵、鍺、銻及石墨出口發出通用許可；白宮稱這實際上是撤銷2025年4月和2022年10月公布的稀土出口限制。另外，中方亦同意暫停自3月4日起公布的所有報復性關稅。

白宮在習特會舉行後數天，至周六(1日)才公布協議內容。特朗普於會後已稱，對中國實施的芬太尼關稅減半至10%，令美國對中國徵收的整體關稅從57%減至47%。至於中國暫停徵收的報復性關稅，涵蓋美國雞隻、小麥、粟米、棉花、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產、生果、蔬菜及乳製品。白宮表示，北京也將延長對美國商品以市場為基準的關稅豁免程序，豁免有效期至2026年12月31日。