直擊墜機｜巴拿馬政客大難不死拍片求救(有片)

飛機事故機率很低，惟一旦發生墜機意外，傷亡情況一般都很慘重。不過早前一名巴拿馬的政治人物乘搭直升機時遇上意外，他不單只大難不死僅有輕傷， 同行的5名人士亦全部生還，這名政客更隨即在現場開直播，自拍求救，引發當地傳媒及民眾關注。

《英國廣播公司》(BBC)報道，有意參加2024年總統選舉的獨立候選人之一的政治人物Dimitri Flores，在當地10日早上乘搭直升機前往Boquete時在巴拿馬西部山區墜毀，他隨後發布了現場短片，引發巴國媒體及民眾關注。出事的直升機當時載有6人，網上其中一段影片顯示，當時直升機正飛越樹林，但前方大霧，能見度低。直升機亦逐步下降墜入叢林，之後聽到有人驚叫和背景雜音，畫面隨之黑掉，但可聽到有人痛苦呻吟，直升機引擎聲很快停下，接著有人對話。

政客：要感謝上帝 我們還活著 另一段由Dimitri Flores拍攝的影片顯示，他看起來有點痛苦，衣服破爛並沾有泥沙，他向鏡頭表示：「我們必須感謝上帝，我們還活著」。Dimitri Flores說，現場有人的腿和膊頭斷了，希望當局能盡快派人救援，當他在墜機現場移動時，可以看到橙色的直升機殘骸就在他身後的樹叢。Dimitri Flores沒有詳細說明直升機墜毀的原因。巴拿馬民航局事發後則在Twitter上表示，已在當天下午找到出事的直升機，並將6名傷者送醫。

Miracle survival after Panamanian politician's helicopter crashes in jungle,Dramatic video has emerged of the moment a helicopter carrying a Panamanian presidential candidate crashed into dense jungle.#panama #dimitriflores #panamanianjungle #helicopter #helicoptercrash pic.twitter.com/Ra3XYjna8W — DEFENCE WORLD BUREAU (@DEFENCEWORLDBU1) August 17, 2022