相伴逾半世紀 76歲翁勒斃74歲重病癌妻脫謀殺罪 曾崩淚稱「她哭求我幫她」

殺妻案|老翁哭稱︰她不只是我妻子 還是我最好的朋友

亨特較早前在庭上表示,妻子向他懇求了「5至6周」,要求他讓她走,他哭著說就算「過幾百萬年」也絕不會殺死妻子,但經不起她苦苦哀求,「她不只是我妻子,她還是我最好的朋友」(she wasn't just my wife, she was my best friend),「我曾希望她改變主意。我非常愛她。」

律師表示亨特謀殺罪不成立,是因為他並非早有預謀,而是在眼見妻子承受極大痛苦的一刻時,忍痛下手,且法官亦認同亨特及妻子的關係良好。亨特獲判決前已被扣留19個月,且在塞浦路斯獄中因言語關係,無人可傾談,他較早前表示這跟妻子在離世前6個月的痛苦相比,根本微不足道。