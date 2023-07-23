相伴逾半世紀 76歲翁勒斃74歲重病癌妻脫謀殺罪 曾崩淚稱「她哭求我幫她」

英國現年76歲的老翁亨特(David Hunter)，被控於2021年12月在家中勒斃結婚56年的妻子、當時74歲的珍妮絲(Janice)。亨特曾在庭上聲淚俱下，供稱是患癌的妻子多次哭著求他結束她性命，他才忍痛為她解除痛苦。老翁日前被判謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，將於本月27日判刑。

殺妻案｜老翁哭稱︰她不只是我妻子 還是我最好的朋友

亨特較早前在庭上表示，妻子向他懇求了「5至6周」，要求他讓她走，他哭著說就算「過幾百萬年」也絕不會殺死妻子，但經不起她苦苦哀求，「她不只是我妻子，她還是我最好的朋友」(she wasn't just my wife, she was my best friend)，「我曾希望她改變主意。我非常愛她。」

律師表示亨特謀殺罪不成立，是因為他並非早有預謀，而是在眼見妻子承受極大痛苦的一刻時，忍痛下手，且法官亦認同亨特及妻子的關係良好。亨特獲判決前已被扣留19個月，且在塞浦路斯獄中因言語關係，無人可傾談，他較早前表示這跟妻子在離世前6個月的痛苦相比，根本微不足道。