相處之道｜人妻中獎370萬瞞丈夫8年 因1件事踢爆 丈夫怒極而喜

若中了數百萬大獎，你會告訴親密伴侶嗎？美國一名女子在討論區發帖，稱她8年前中獎獲得48萬美元(約374萬港元)獎金，但她沒有告訴丈夫，反而偷偷用這筆錢投資，賺了更多錢，卻因而被丈夫識破這個埋藏多年的秘密。
女子在熱門討論區「Reddit」發帖指，她在2014年10月結婚，但在婚前兩個月中了幸運抽奬，獲得48萬美元獎金，頓時不知所措。她解釋，不想因為這筆錢令生活有翻天覆地的變化，也因為丈夫揮霍，喜歡買不必要的東西，她認為長遠下去，中奬對他們的生活並沒好處，金錢只會快速花掉在買車買衣服上。
相處之道｜賢妻投資有道
原PO指，因為中獎時她仍未婚，可以獨自領取獎金，也不告訴身邊的人。她開設新戶口，將獎金存進去，並找來財務顧問，學習投資股票和房地產等，結果她賺了不少，今年中戶口存款增至100萬美元(約780萬港元)。
不料在某天，她收到一則電話短訊，是財務顧問通知她戶口結餘增至100萬這個好消息，但短訊卻被丈夫無意間看到，氣氛瞬間凍結。
相處之道｜識穿秘密 丈夫掩不住怒火
丈夫大感錯愕，望著她，問：「我們有100萬？」原PO即時面紅，著丈夫冷靜，解釋完一切後，她發現丈夫生氣，因為隱瞞他中獎的事，連家人朋友都不知道。過了數小時後，丈夫才願意跟她說話，稱雖然很高興她為了兩人的將來而投資，但他仍需幾天時間來冷靜，因為覺得妻子對他隱瞞一大部分「自我」。
之後原PO更新，稱與丈夫通電1小時坦誠談話，丈夫稱他再沒生氣，又承認若當初妻子告訴他中獎，他絕對會把錢花在無謂事情上，他很高興妻子將錢收起來做投資，雖然「有少許不開心」隱瞞了這麼多年，但也不希望事情影響兩人的感情。
相處之道｜網民有嘢講
有網民看後回應指，「你居然能隱藏那麼久」、「是我的話會生氣」、「希望我太太也可以隱瞞我這樣的事」。另有網民分享妻子也隱瞞中獎，將獎金分給親友，而自己就生活拮据。另有網民稱妻子也不老實，只是隱瞞自己負債累累而不是中獎。