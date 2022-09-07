相處之道｜人妻中獎370萬瞞丈夫8年 因1件事踢爆 丈夫怒極而喜

若中了數百萬大獎，你會告訴親密伴侶嗎？美國一名女子在討論區發帖，稱她8年前中獎獲得48萬美元(約374萬港元)獎金，但她沒有告訴丈夫，反而偷偷用這筆錢投資，賺了更多錢，卻因而被丈夫識破這個埋藏多年的秘密。

女子在熱門討論區「Reddit」發帖指，她在2014年10月結婚，但在婚前兩個月中了幸運抽奬，獲得48萬美元獎金，頓時不知所措。她解釋，不想因為這筆錢令生活有翻天覆地的變化，也因為丈夫揮霍，喜歡買不必要的東西，她認為長遠下去，中奬對他們的生活並沒好處，金錢只會快速花掉在買車買衣服上。

相處之道｜賢妻投資有道

原PO指，因為中獎時她仍未婚，可以獨自領取獎金，也不告訴身邊的人。她開設新戶口，將獎金存進去，並找來財務顧問，學習投資股票和房地產等，結果她賺了不少，今年中戶口存款增至100萬美元(約780萬港元)。

不料在某天，她收到一則電話短訊，是財務顧問通知她戶口結餘增至100萬這個好消息，但短訊卻被丈夫無意間看到，氣氛瞬間凍結。