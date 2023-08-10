研究︰準繩度逾九成 AI可「竊聽」打字聲得知密碼

有研究發現，人工智能(AI)已先進得可以透過聆聽打字聲，來辨識出人們輸入電腦的密碼及資訊。其中以iPhone偷錄的打字聲，AI的辨識精準度高達95%。

英國杜倫大學、薩里大學及皇家哈洛威大學的研究團隊，按壓MacBook Pro上36個按鍵、每個按鍵以不同手指及壓力按壓25次，期間把一部iPhone13，放在該部MacBook Pro約17厘米外錄音，而iPhone13以一塊微纖維布墊著，以免其受打字時枱面的震動聲干擾。團隊之後以上述錄音，訓練AI模型，讓其學習並分辦每個按鍵的聲音。結果發現，AI辦識各按鍵聲音的準確率高達95%，換言之，人類在打字輸入密碼時，AI可「竊聽」出有關的字母及數字。

研究人員再以Zoom與Skype作測試，透過視像會議錄取並讓AI學習不同按鍵聲音，之後再用視像會議蒐集目標人物的打字聲。結果發現，透過Zoom錄取的打字聲，AI的準確分辨率達93%，透過Skype錄取的打字聲，AI亦有91.7%分得出目標人物所按的鍵。

建議用「Shift」鍵助打大細楷字母及符號

英國《衛報》指出，今次雖非首次有研究發現可透過按鍵聲音分析所輸入資訊，但今次的辦識成功率卻是最高。研究人員建議電腦公司在鍵盤中添加隨機噪音、Zoom等軟件壓縮音頻，以防按鍵聲被分析。在用家層面上，研究人員稱絕招是善用「Shift」鍵，指若用戶以Shift鍵輸入混合大細楷字母、數字以及符號的密碼，AI亦難以「聽得清」，因為鬆開「Shift」鍵的聲響很難被偵測。

此外，團隊亦建議民眾避免在網絡會議中輸入密碼，以免被錄下分析；密碼加入生物識別資訊及使用雙重認證等，亦可避免被AI輕易破解。