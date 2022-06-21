研究：無法單腳企10秒 未來10年死亡風險高兩倍　

平衡能力差的人也易患上老人癡呆症及中風。

一個最新研究指出，如果中老年人無法單腳站立10秒，他在未來10年內死亡風險是其他人的兩倍。研究結果指，平衡能力與健康狀況有關，正如早前亦有研究顯示，無法單腳站立的人中風機會率高，而平衡能力差的人也易患上老人癡呆症。因此有學者建議應將平衡感測試加入老人日常健康檢測指標內。

由英國、美國、澳洲、芬蘭及巴西所組成的研究小組，針對平衡力與健康的關係，進行為期12年研究而得出上述結論。縱使目前仍無法確定具體原因，但報告仍出現驚人結果。這項研究結果刊登於《英國運動醫學雜誌》上。

六十歲後平衡力 迅速衰退

研究指，有別於帶氧運動及肌肉訓練，平衡力好的人往往只能維持到60歲左右，然後就會開始迅速衰退。然而，大部分中老年人的健康檢查項目都沒有包含平衡感測試，或許除了跌倒之外沒有一個測試準則。