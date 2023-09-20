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國際
2023-09-20 16:00:00

祕魯巴士行經安地斯山脈失控　跌落150米深峽谷釀24死21傷

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綜合《BBC》與《半島電視台》報導，這台城際長途巴士當地時間18日凌晨1時半許，行駛在萬卡約市（Huancayo）和萬塔市（Huanta）間的崎嶇山路上時翻覆，墜落至200公尺深的峽谷。不幸中的大幸是，巴士翻覆至150公尺深後，被植被中的灌木叢卡住，卡在山溝上沒有一路滾到底，否則有可能被河流沖走。畫面顯示，多名醫護消防人員在現場進行搶救，將傷者送往附近醫院。

南美洲國家祕魯18日凌晨發生一宗重大車禍，1輛長途巴士行駛在安地斯山脈時失控，跌落至約150米深的峽谷，造成至少24人死亡、21人受傷，事故原因正在調查中。綜合《BBC》與《半島電視台》報道，這台城際長途巴士當地時間18日凌晨1時半許，行駛在萬卡約市（Huancayo）和萬塔市（Huanta）間的崎嶇山路上時翻覆，墜落至200米深的峽谷。不幸中的大幸是，巴士跌落至150米深後，被植被中的灌木叢卡住，卡在山溝上沒有一路滾到底，否則有可能被河流沖走。畫面顯示，多名醫護消防人員在現場進行搶救，將傷者送往附近醫院。

 

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山泥傾瀉後未修復

秘魯交通部門（SUTRAN）發布聲明對死者表示哀悼，稱尚不清楚事故原因，承諾會調查原因。初步調查得知，這輛長途巴士有強制性事故保險，並通過了最新的安全檢查。據附近城鎮的市長告訴當地電台，事發的高速公路自一個月前因山體滑坡受損以來一直沒有修復，導致路況不佳。據悉，秘魯交通事故非常常見，尤其是在夜間和山路上，2022年有3311人死於車禍。許多道路都建在安地斯山脈的陡峭地形上、路況及車況差，以及司機無照駕駛和酒駕是交通事故頻發的主要原因。一輛載有60名乘客的巴士1月份在秘魯北部從懸崖上墜落，造成至少24名乘客死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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