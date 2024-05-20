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國際
2024-05-20 16:42:31

福岡機場客機起落架故障須關閉跑道 菲客機迫兩度轉飛 乘客呆坐8小時

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福岡機場跑道。(互聯網)

福岡機場跑道。(互聯網)

日本伊別克斯航空(IBEX Airlines)一架客機周日(19)晚降落福岡機場前，機師報稱「起落架故障」，經機師手動開啟起落架後安全降落，無人傷亡。事件導致機場跑道暫時關閉，一班從菲律賓抵達的客機須轉飛北九州及大阪機場。

機場跑道關閉約7分鐘

國土交通省福岡機場事務所公布，涉事客機周日從宮城縣仙台市出發後，傍晚640分左右準備降落福岡機場之際，通報控制塔稱「可能無法開啟起落架」。客機在機師手動開啟起落架後安全著陸，並自行移動到停機坪，期間消防車出動待命。機場跑道於642分至49分暫時關閉。

受事件影響，原定晚上7時左右降落的菲律賓宿霧太平洋航空(Cebu Pacific Air)客機兩度轉飛，最終降落在關西國際機場，乘客須待在機上8小時。

福岡機場停機坪。(互聯網) 福岡機場停機坪。(互聯網) 福岡機場跑道。(互聯網)

客機趕不到機場宵禁前降落

該客機周日下午4時左右從馬尼拉起飛，降落前20分鐘接獲福岡機場跑道關閉通報後，晚上720分左右降落約60公里外的北九州機場。客機加油後，原本考慮飛回福岡機場，但因趕不上該機場的「宵禁」時間，因此晚上1140分左右飛抵關西機場。

去年9月，宿霧太平洋航空一班從馬尼拉飛往福岡的客機，因為無法在福岡機場「宵禁」時間內降落，被迫在翌日凌晨飛返馬尼拉，導致125名乘客被困機上約11小時，引發不滿。

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