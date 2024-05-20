福岡機場客機起落架故障須關閉跑道 菲客機迫兩度轉飛 乘客呆坐8小時

日本伊別克斯航空(IBEX Airlines)一架客機周日(19日)晚降落福岡機場前，機師報稱「起落架故障」，經機師手動開啟起落架後安全降落，無人傷亡。事件導致機場跑道暫時關閉，一班從菲律賓抵達的客機須轉飛北九州及大阪機場。 機場跑道關閉約7分鐘 國土交通省福岡機場事務所公布，涉事客機周日從宮城縣仙台市出發後，傍晚6時40分左右準備降落福岡機場之際，通報控制塔稱「可能無法開啟起落架」。客機在機師手動開啟起落架後安全著陸，並自行移動到停機坪，期間消防車出動待命。機場跑道於6時42分至49分暫時關閉。

受事件影響，原定晚上7時左右降落的菲律賓宿霧太平洋航空(Cebu Pacific Air)客機兩度轉飛，最終降落在關西國際機場，乘客須待在機上8小時。