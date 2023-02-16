福岡驚見逾百河豚屍　網民：災難先兆

過去時有發生海豚或鯨魚擱淺事件，但日本近日卻罕有出現大量河豚擱淺。《西日本新聞》報道，山形縣、福井縣近日接連發生大量河豚擱淺，九州福岡縣志賀島亦傳出上百隻河豚集體死亡，神秘的現象令當地的學者也坦言「史無前例」。

報道指，日本福岡志賀島一處海水浴場周二(14日)出現上百隻河豚屍體，每隻河豚的體型大約長10至20厘米。志賀島一間水族館「海洋世界海之中道」的研究員表示，死亡的河豚是一種棲息於青森縣以南地區的瓣叉鼻魨，棲息深度10至360公尺，體長最長可達35厘米。過去曾發生1、2隻河豚死亡被沖刷上岸，但一次出現上百隻的情況是史無前例。他分析，應該是海水溫度突然快速下降，導致河豚衰弱甚至死亡，最後才被強風沖刷上岸，但河豚是在遠方死亡後漂到該沙灘，還是在志賀島周圍才出現衰弱情況，目前無法確定。

網民：或是一場全球災難的跡象

報道提到，新潟縣、山形縣、福井縣的沿岸地區，近期也接連傳出有魚群大量死亡的情況，其中新潟縣於上月13日亦發生的河豚集體死亡事件，河豚的品種與福岡市死亡的河豚品種相同，目前仍無法確定其死亡原因。

事件引發日本網民討論，有網民認為「事出必有因」，有人指，「(事件)不禁令人想到海底正在發生某些事情，或者這是一場更大的全球災難的跡象。」亦有網民表示就事件感到不安，期望不要再發生大地震。