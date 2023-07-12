科學家抹香鯨屍體內找到這物質 被形容「漂浮黃金」市值逾400萬(有圖)

一具抹香鯨屍體沖上西班牙加那利群島的拉帕爾馬島岸邊，科學家震驚發現牠消化系統內有市價42.5萬英鎊(約432萬港元)的「漂浮黃金」——重9.5公斤的龍涎香。龍涎香呈固態臘狀，從抹香鯨消化系統所產生，主要用於香水和藥材，因罕見價格非常昂貴。龍涎香能發出持久的香氣，點燃時更是香味四溢。發現這塊漂浮黃金的Antonio Fernández Rodríguez稱，希望賣出這塊龍涎香的得益，能協助兩年前島上火山爆發的災民。

抹香鯨龍涎香｜魷魚烏賊積聚腸內形成

死去的抹香鯨長42呎，上月沖上沙灘，驗屍結果顯示那塊巨大龍涎香是導致牠死亡的原因。Rodríguez稱，在檢查鯨屍時發現一部分腸臟很硬，懷疑是消化系統問題，「取出來的石頭直徑約50至60厘米、重9.5公斤」。他說，海浪覆蓋那抹香鯨，當他回到沙灘時，無人知道他手裡捧著的是龍涎香。龍涎香並不常見，每100條抹香鯨才有1條會產生龍涎香。抹香鯨張開大口大量吞食魷魚和烏賊，會有大部分不能消化並吐出，但仍有部分留在腸內，經過時日黏貼在一起並形成龍涎香。因擔心鼓吹捕獵抹香鯨並起阻嚇作用，美國、澳洲和印度均禁止龍涎香買賣。