科學家破解「永生水母」基因密碼 盼找出人類長生不老新線索(有片)

不老的傳說?「永生水母」(immortal jellyfish)是一種能不斷回復到幼年狀態的生物,路透社報道,西班牙科學家已破解其基因密碼,盼能揭開牠們獨特長壽特質的秘密,從而為延緩人類老化找到新線索。

奧維多大學(University of Oviedo)的科學家帕斯夸爾-托爾內(Maria Pascual-Torner)、克薩達(Victor Quesada)與同僚在周一刊登於「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究報告中,公布成功繪出dohrnii燈塔水母(Turritopsis dohrnii)的基因組圖譜。dohrnii燈塔水母是已知唯一在有性繁殖期(成熟期)後仍能不斷回復到幼年水螅狀態的水母。

跟其他種類的水母一樣,dohrnii燈塔水母會經歷兩個階段的生命周期,在無性階段(asexual phase)住在海床,在缺乏食物的情況下存活。待條件適當時,水母便會進行有性繁殖(reproduce sexually)。

為甚麼稱為「永生水母」 ?

研究指出,許多其他種類的水母也有「返老還童」、回復到幼體狀態的能力,但大多數進入性成熟階段(sexual maturity)後,就會喪失這種能力,但dohrnii燈塔水母不會這樣。這個「花招」讓dohrnii燈塔水母被冠以「永生水母」之名,但佛羅里達海洋研究所(Florida Institute of Oceanography)所長、水母專家格雷厄姆(Monty Graham)坦言這個綽號有點誇大其詞,「這個物種會耍這種進化花招,我們知道已有15至20年了」。