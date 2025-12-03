秘魯總統候選人貝勞德聲稱被槍擊　狂開12槍反擊脫險

秘魯人民自由黨（Libertad Popular）總統參選人貝勞德（Rafael Belaunde）在當地時間12月2日在首都利馬南部海濱度假勝地塞羅阿蘇爾（Cerro Azul），聲稱遭到不明人士開槍襲擊，被座駕擋風玻璃碎片所傷無大礙。
綜合《法新社》、《France24》等外媒報道，貝勞德聲稱在距離利馬約130公里處藍山鎮（Cerro Azul）遇襲，秘魯警察首長Oscar Arriola稱2名持槍歹徒駕駛電單車，朝50歲貝勞德座車連開「8到9槍」，他還補充說明，貝勞德當時駕駛SUV車，目前尚不清楚車內是否只有他一人。
二人向座駕開8到9槍
警方表示，有3粒子彈擊碎車前擋風玻璃，碎片擦傷貝勞德，除了臉上有血，襯衫上亦沾了血漬，貝勞德未有中彈或重傷。而貝勞德當場還擊，朝攻擊者開了「至少12槍」，目前還未收到有人受到槍傷的通報。
貝勞德曾任能源部長，同時也是前總統費南度貝勞德（Fernando Belaunde）之孫，他向警方表示，自己事前未曾收到任何威脅。其所屬人民自由黨對外表態譴責該起事件，稱「貝勞德安然無恙，犯罪分子沒有達到他們的目的」。
秘魯選舉法院院長Roberto Burneo將這次襲擊描述為「競選活動的糟糕開端」，呼籲政府在明年大選前加強對參選人保安。秘魯警方則在社交平台上宣布啟動「封鎖行動」，以查明事實真相並找出肇事者。
據悉，秘魯明年4月12日舉行大選，貝勞德非熱門人選，目前民調聲勢幾近墊底，遠遠落後包括前利馬市長亞利阿加（Rafael Lopez Aliaga）與前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（KeikoFujimori）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章