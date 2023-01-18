秦始皇願望成真？　哈佛實驗成功幫老鼠返老還童(有片)

傳說秦始皇就曾派徐福去海外尋找長生不老藥，從古至今，長生不老是不少人的夢想，不少科學家亦在科學上尋求阻止或逆轉衰老的辦法，目標似乎有機會實現。哈佛大學的科學家聲稱成功令生物體返老還童，在實驗中幫老鼠返老還童。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，哈佛大學醫學院遺傳學教授兼抗衰老專家David Sinclair，成功讓年老失明的實驗鼠恢復視力，大腦年輕化，也變得更聰明，而老鼠甚至長出健康的肌肉和腎臟組織。從發放於社交平台Twitter的影片顯示， 2隻實驗小鼠，一隻看起來外觀蒼老、另一隻居然年輕有活力。影片指，2隻實驗小鼠是同胎出生，至今10個月大。

曾撰寫暢銷著作《Lifespan: Why We Age-and Why We Don't Have to》(可不可以不衰老)的David Sinclair把人體老化的原因稱為老化的資訊理論(Information Theory of Aging)，他認為身體失去資訊，造成細胞忘記如何運作而衰老，他形容，就如舊電腦的軟體可能損壞一樣，研究團隊如今可以裝設一個「重置按鈕」，恢復細胞再次正確讀取基因的能力，透過旗下實驗室和國際科學家研究證實，人體內有年輕備份，能加以刺激恢復再生。

料人類或可以活上數百歲 有關實驗已發表於《細胞》(Cell)學術期刊上，據指，若能將這項技術運用在人身上，人類可以活上數百歲，不用擔心像是罹患癌症、心臟病或是阿茲海默症。共同執筆這項研究的韓裔遺傳學研究員Jae-Hyun Yang表示，預料「研究結果會徹底改變我們看待老化過程，還有治療與老化相關疾病的方式」。David Sinclair更指，對大多數人來說，這樣的創舉在他們的有生之年就會發生。