移民加拿大｜加拿大放寬「救生艇政策」 Stream B不再受學歷限制

加拿大7月11日宣布香港人「救生艇計劃」修訂細節，擴大Stream B永久居留政策。執政自由黨國會議員蔣振宇代表移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）宣布詳情，加國政府將取消Stream B的學歷限制，8月15日生效。意味着經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（簡稱OWP）的人都有資格申請永久居留。

目前只有經開放式工作簽證（OWP）申請永居的香港人受惠於Stream B。蔣表示，是次放寬救生艇計劃不但符合OWP資格的人受惠，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人只要成功在加拿大工作滿一年，皆可以Stream B申請永居身份。

因國安法或示威被捕 有機會被豁免出示良民證

至於良民證方面，聯邦政府暫未有意放寬。議員表示如果申請者是因《港區國安法》或和平示威被捕，皆有機會被豁免出示良民證。政府亦需考慮加拿大的國家安全。