移民英國｜倫敦萬隻狐狸橫行 屢闖民居 仲搭巴士 半夜交配如慘叫(有片)

本港時有野豬出沒，英國倫敦則有狐狸。當地傳媒指，近期有愈來愈多狐狸在白天出動，有的在民居花園家具上懶洋洋地躺著，有的在街上漫步，更有狐狸搭巴士。當地動物慈善團體London Wildlife Trust估計，倫敦目前約有10,000隻「城市狐狸」。
英媒報道，倫敦居民過去有時會在12至2月的狐狸交配季節，被那種高音且如同慘叫的交配聲音吵醒，然而現在於光大化日下亦可見狐狸在街上行走。
移民英國｜片段拍到民居後園長椅曬太陽
網上有片段顯示，有狐狸在白天搭乘倫敦巴士，在後排座位上趴著，並好奇地凝視著拍攝牠的乘客，顯得悠然自得。另有片段可見，狐狸舒適地在民居後園的長椅上曬太陽，以及懂得「睇車過馬路」。
狐狸是夜行性的，其大白天在倫敦四處遊走顯得並不尋常，估計是主要原因之一是想在垃圾堆中覓食。倫敦有關當局有向民眾提供防止狐狸翻找垃圾貼士，亦有推薦具有防狐設計的垃圾桶，但似乎未能減少狐狸在鬧市內出沒。
倫敦狐狸「搭巴士」︰
倫敦狐狸在民居後園曬太陽︰
In the category "things that I'll miss when we move away from London" ❤️🇬🇧😪:— Adriaan D'Haens (@AdriaanBXL) November 23, 2023
City foxes casually lounging in our garden 🦊😍 #london #garden #fox pic.twitter.com/1IVCUekPOo
狐狸半夜交配聲︰
💀 this is facts the foxes in South London have the craziest vocal chords pic.twitter.com/rrXHAlBEyT— Joyboy Jude (@judeblay) January 6, 2024