移民英國｜英國一城鎮治安太差 警方無符 被迫自聘保安隊巡邏

英國一個城市治安不靖，酗酒鬧事、反社會暴民及露宿者帳篷處處，有女居民提款後遭打劫，匪徒再大模斯樣跟隨她回家劫走更多金錢。居民抱怨警方不力，該鎮被迫自聘一支私人保安隊在街上巡邏。

該城鎮是位於康沃爾郡的康博恩(Camborne)，人口約2萬人，距離旅遊及藝術熱點聖艾夫斯(St Ives)僅20分鐘路程。許多居民表示他們對小型犯罪感到厭倦，索性避去市中心。在康博恩居住了30年的80歲的居民Shirley Rule表示︰「目前情況很糟糕。有酒醉的人和無家可歸的人一直坐在外面」，「有人在教堂墓地搭帳篷……但我們再也見不到警察，情況越來越糟糕。」