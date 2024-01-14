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國際
2024-01-14 22:07:13

移民英國｜英國一城鎮治安太差 警方無符 被迫自聘保安隊巡邏

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市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網)

市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網)

英國一個城市治安不靖，酗酒鬧事、反社會暴民及露宿者帳篷處處，有女居民提款後遭打劫，匪徒再大模斯樣跟隨她回家劫走更多金錢。居民抱怨警方不力，該鎮被迫自聘一支私人保安隊在街上巡邏。

該城鎮是位於康沃爾郡的康博恩(Camborne)，人口約2萬人，距離旅遊及藝術熱點聖艾夫斯(St Ives)僅20分鐘路程。許多居民表示他們對小型犯罪感到厭倦，索性避去市中心。在康博恩居住了30年的80歲的居民Shirley Rule表示︰「目前情況很糟糕。有酒醉的人和無家可歸的人一直坐在外面」，「有人在教堂墓地搭帳篷……但我們再也見不到警察，情況越來越糟糕。」

市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網) 市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網) 鎮上有不少露宿者紮營。(互聯網) 市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網) 鎮上有不少露宿者紮營。(互聯網) 鎮上有不少露宿者紮營。(互聯網) 市議會自聘保安人員在街上巡邏。(互聯網)

英國治安｜店內盜竊被揭發 賊人毫不在乎「丟下東西便走了」

另有居民指，不法之徒「一直在博彩公司裡向人們要錢」，而在店舖盜竊也是司空見慣，有居民說曾看見有人偷竊被揭發「該名男子被抓到時並不在乎，丟下東西便走了」；另有人說︰「鎮上有很多醉酒和反社會行為，很多人在街上乞討，說自己無家可歸。」

市議會早前決定招聘保安人員組成「街頭巡邏隊」，身穿制服的巡邏人員已執勤約3周。有居民對此不以為意，72歲Paul Collins形容為「浪費時間」，「那些暴徒看到他們也是直行直過。他們想取代警察，但缺乏相應權力。這並非他們的錯，他們不能對任何人動手，罪犯們都知道這一點。」

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英媒指，康博恩曾是世上最富有的錫礦城，但現在是康沃爾郡最貧困地區，去年數據顯示，該鎮近三分一兒童生活在貧困中。

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