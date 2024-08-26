移民英國｜英國樓價20地區走勢 一區年內升逾一成 一區竟大跌22%

移民英國買樓及樓價，跟工作機會、社會治安及生活指數一樣，是不少人最著緊的事。英媒指，在預期減息、當地通脹受控及經濟數據較預期好等因素下，不少分析都有信心英國樓價會上升。

報道並整理出英國20個地區的在過去一年的樓價走勢，當中9個錄得升幅、6個持平、5個下跌。其中升幅最勁的是牛津(Oxford)，原因是向來受家庭歡迎，而且大學生多、租務需求大，據報目前市內有約50%住宅出租，比率為全國最高。至於樓價跌幅最大的地區則是倫敦的西敏(Westminster)，原因是區內交投相對少，一間物業賣得便宜，已可能拖低整區平均樓價，而樓價亦屬20個地區中最高。