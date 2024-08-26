移民英國｜英國樓價20地區走勢 一區年內升逾一成 一區竟大跌22%

移民英國買樓及樓價，跟工作機會、社會治安及生活指數一樣，是不少人最著緊的事。英媒指，在預期減息、當地通脹受控及經濟數據較預期好等因素下，不少分析都有信心英國樓價會上升。
報道並整理出英國20個地區的在過去一年的樓價走勢，當中9個錄得升幅、6個持平、5個下跌。其中升幅最勁的是牛津(Oxford)，原因是向來受家庭歡迎，而且大學生多、租務需求大，據報目前市內有約50%住宅出租，比率為全國最高。至於樓價跌幅最大的地區則是倫敦的西敏(Westminster)，原因是區內交投相對少，一間物業賣得便宜，已可能拖低整區平均樓價，而樓價亦屬20個地區中最高。
英國其中20個地區的樓價變化及平均樓價︰
英國20個地區過去一年樓價變化
樓價升地區︰
1 牛津(Oxford)︰升10.3% 平均樓價549,581鎊
2 蘭卡斯特(Lancaster) 升8.1% 平均樓價201,876鎊
3 聖奧爾本斯(St Albans) 升6.5% 平均樓價650,805鎊
4 愛丁堡(Edinburgh) 升5.9% 平均樓價331,792鎊
5 巴斯(Bath) 升5.1% 平均樓價584,038
6 曼徹斯特(Manchester) 升3.9% 平均樓價250,401鎊
7 卡迪夫(Cardiff) 升3.7% 平均樓價287,831鎊
8 布里斯托(Bristol) 升2.5% 平均樓價375,233鎊
9 諾域治(Norwich) 升1.6% 平均樓價272,199鎊
樓價持平地區︰
10 伯明翰(Birmingham) 持平 平均樓價242,559鎊
11 伯恩茅斯(Bournemouth) 持平 平均樓價356,563鎊
12 劍橋(Cambridge) 持平 平均樓價608,923鎊
13 鄧弗里斯(Dumfries) 持平 平均樓價158,860鎊
14 南安普敦(Southampton) 持平 平均樓價264,125鎊
15 特魯羅(Truro)持平 平均樓價338,971鎊
樓價下跌地區︰
16 約克(York) 跌1.6% 平均樓價339,567鎊
17 艾希特(Exeter) 跌1.7% 平均樓價349,386鎊
18 林肯(Lincoln) 跌2.6% 平均樓價207,884鎊
19 布萊頓(Brighton) 跌2.7% 平均樓價488,496鎊
20 西敏(Westminster) 跌22% 平均樓價1,494,029鎊