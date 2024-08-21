移民英國｜Amazon送貨員阻賊人搶車 慘遭拖行800米亡 震撼社區

23:52 更新︰警方公布死者為Claudiu-Carol Kondor

不少港人移民英國會選擇做Amazon倉務或送貨人員，英國列斯市(Leeds)周二發生一宗命案，一名四十多歲的Amazon送貨員(delivery driver)，送貨期間赫見有賊欲搶走他的座駕，立即想上車阻止，最終慘被拖行約800米死亡。案件震撼當地社會，警方已列為謀殺案處理，截至本港時間周三晚11時仍在搜捕搶車賊。

英國治安｜Amazon送貨員送完貨 返回座駕驚見有賊

事發在周二傍晚6時45分，據報該名Amazon送貨員剛送完貨，正想返回其銀色福特Transit Cargo車上，卻見一名男子已經上車。事主不甘座駕被搶，立即爬上車，但冷血賊人隨即開車疾馳，令抓著車門的事主，被拖行約800米。