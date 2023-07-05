移民｜曾號稱全球最幸福國度 不丹面臨移民危機 專業人士出走澳洲轉做呢行

移民｜曾號稱全球最幸福國度 不丹面臨移民危機

不丹位於喜馬拉雅山東緣，是地球上最遺世獨立的國家之一，素以寺院和獨特風景聞名，長久以來號稱全球最幸福的國家。然而，近年當地卻面臨人口外移危機。 澳洲廣播公司(ABC)記者近日少有地獲准進入不丹採訪，發現當地流失人口比例高，而外流人口主要前往澳洲。 移民｜移民人士大多受過教育 這些出走的不丹人多半受過教育，放棄在不丹的專業工作，前往澳洲從事勞動工作。他們指，國內缺乏就業機會，政府又不願對外開放，讓他們看不見未來。 不丹總理Lotay Tshering坦言，歷任政府可能辜負了這些人民，且由於不滿情緒與日俱增，使得不丹的「幸福哲學」被打上問號。

移民｜曾號稱全球最幸福國度 不丹面臨移民危機

移民｜年輕人對前景感絕望 年輕一代在不丹人口結構中佔多數，許多人對前景感到絕望。31歲視障自由作家Kinley Phuntsho經常創作諷刺內容來嘲弄國家，「我認為沒有人確切知道未來會怎樣，但對我而言，我有點害怕，因為我不只是為自己而活，最近剛結婚」。 移民｜移居澳洲 Kinley直言，「我認為很多人離開的主因是，他們認為自己沒有能力或機會在不丹過著滿足、滿意的生活，他們覺得要出國才可以」，「這是勉強度日……所以我想要創造一個自己能茁壯成長的環境，為此，我希望能離開」，「現在大家都要去澳洲」。 去年6月以來，1.4%的不丹人口獲得澳洲簽證，對於一個人口僅76萬的國家來說，這樣的比例相當高，且仍在增長。

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