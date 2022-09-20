第3次同日大地震 7.6級強震襲墨國 是詛咒 高危日 抑或巧合？

21:00 更新︰當地官員稱最少兩死10傷，逾200間房屋受損。

墨西哥西部周一發生黎克特制7.6級強烈地震，造成最少兩死，其中一人慘被倒塌的百貨公司外牆壓死。9月19日這天是該國過去兩場合共造成近萬人死亡大地震的發生日期，有居民對於在同一天第三度發生大地震驚恐不已，直言「似是詛咒」。

地震發生在當地時間中午1時許，震央位於米卻肯州(Michoacan)與科利馬州(Colima)邊界附近，震源深度15公里，屬淺層地震。美國太平洋海嘯預警中心一度發出海嘯警告，指墨國及中南美洲沿岸地區將出現1至3米大浪。米卻肯州其後再發生一次5.8級地震。

墨西哥大地震｜一人被倒塌百貨公司外牆壓斃

鄰近震央的科利馬州港口城市曼薩尼約(Manzanillo)最少兩人死亡，一人被倒塌的百貨公司外牆壓斃；另一人則死於商場內，有片段可見商場屋頂塌下，壓向位於頂層的健身室，民眾驚呼逃生。米卻肯州多間醫院受損，幸位處人煙較小地區，最少一人被玻璃碎片割傷。兩州均有房屋受損，包括首都墨西哥城全國部分地區停電，影響約120萬人。

墨西哥曾於1985及2017年9月19日發生大地震。1985年，位於中南部的首都墨西哥城發生8級強震，美聯社稱造成最少9,500人死亡。2017年，墨西哥城以東的普埃布拉州(Puebla)則發生7.1級地震，奪去逾360人性命。

墨西哥大地震｜居民︰是詛咒 19日是「驚慌之日」

當地34歲居民Isa Montes直言「它似是詛咒」，另一居民Ernesto Lanzetta亦說︰「就是這天。19日是有些事情……19日是驚慌之日。」墨西哥城在今次地震發生之前，才鑑於過去兩次大地震而舉行演習，並響起警報，同時舉行悼念當年死難者的儀式，未料在不足一小時後響起真正警報，令居民感到疑惑。

墨西哥大地震｜美國地質勘探局專家︰只是巧合

但美國地質勘探局(USGS)地震學家Paul Earle表示，3次地震於同一日發生只是「巧合」，指物理學及統計學上均沒證據顯示墨西哥會於甚麼月份更容易發生地震，在全球層面來說亦一樣。Paul Earle並指墨國今次地震跟日前台灣發生的強震，並無關係。