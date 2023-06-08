紐約77呎窩居無浴室仍搶手 一個原因推高月租至1.8萬港元

美國紐約地產經紀去年12月上載短片，展示紐約市中產住宅區Greenwich Village一個蚊型單位，面積僅77呎、沒有浴室，經紀稱這是他見過「最細單位」。當時月租叫價1,975美元(約1.54萬港元)，已令人咋舌，但不愁沒有人租，現在月租更推高至2,350美元(約1.83萬港元)。單位那麼搶手，與位置有關，Greenwich Village是黃金地段曼克頓的社區，鄰近百老匯大道和蘇豪區，還有哈德遜廣場，不遠處便是紐約金融區。不過，網民仍不明白住近市中心真的那麼重要嗎，有人說給錢也不會住這麼細的單位，以及監獄牢房還大過它。

紐約租金｜曼克頓單位月租中位3.3萬港元

報道指，紐約市租金4月創新高，曼克頓單位月租中位價為4,241美元(約3.3萬港元)。記者David Brand看了片段後去了參觀這昂貴的窩居，他指除了要適應狹小的空間，租客還要與人共用設在走廊旁的廁所和淋浴設施，這其實像大學宿舍多些。單位內只有鋅盤和小雪櫃的開放式廚房，以及門口通道旁的細小「衣帽間」。經紀指同一幢樓的26個單位大部分都是這樣格局。

Brand採訪時遇上一名看租盤的大學生，他指要住在紐約黃金地段，要有所犧牲，不可能設備齊全。大廈內同類單位的一名住戶稱，為了演藝工作搬到紐約，自1997年起便住在這幢大廈，他的月租只需1,100美元(約8,580港元)。為了有更多空間，住客都是使用高架床和可摺起的枱。