素食健康光環破滅！英研究：食植物肉致鈉攝取量暴增逾4成

現今愈來愈多人因健康、信仰或環保等因素轉為素食者，會吃味道與真肉相似的植物肉。惟英國有研究發現，比起真肉，吃植物肉無助提升心血管健康或改善血壓，反而因植物肉含有大量調味料、飽和脂肪和添加劑等來模仿真肉味道，因而對健康造成更大傷害。有實驗參與者吃植物肉8星期後，鈉攝取量大增42.5%。

觀察吃植物肉會否有助心血管健康

英國伯恩茅斯大學(Bournemouth University)這項研究，把82名具二型糖尿病風險的參與者分為42人肉食組和40人素食組，參與為期8周的實驗。其中素食組吃不同牌子的植物肉，肉食組則吃免治牛肉豬肉、雞胸、漢堡扒、香腸和雞肉塊。實驗開始前，參與者均接受血液檢測以作心血管健康評估，8周後再次驗血以檢查膽固醇水平及心血管健康數值有否改變。