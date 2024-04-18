素食健康光環破滅！英研究：食植物肉致鈉攝取量暴增逾4成

現今愈來愈多人因健康、信仰或環保等因素轉為素食者，會吃味道與真肉相似的植物肉。惟英國有研究發現，比起真肉，吃植物肉無助提升心血管健康或改善血壓，反而因植物肉含有大量調味料、飽和脂肪和添加劑等來模仿真肉味道，因而對健康造成更大傷害。有實驗參與者吃植物肉8星期後，鈉攝取量大增42.5%。
觀察吃植物肉會否有助心血管健康
英國伯恩茅斯大學(Bournemouth University)這項研究，把82名具二型糖尿病風險的參與者分為42人肉食組和40人素食組，參與為期8周的實驗。其中素食組吃不同牌子的植物肉，肉食組則吃免治牛肉豬肉、雞胸、漢堡扒、香腸和雞肉塊。實驗開始前，參與者均接受血液檢測以作心血管健康評估，8周後再次驗血以檢查膽固醇水平及心血管健康數值有否改變。
吃植物肉比真肉會較健康？
結果顯示，8周後，不論是肉食組或素食組，心血管疾病風險指數均沒有明顯改善，換言之吃植物肉對心臟健康沒明顯益處。此外，兩組參與者經飲食攝取膽固醇水平均下降，儘管肉食組鈉攝取量減少且血壓有輕微改善，但反式脂肪水平卻較素食組高。相反，素食組的鈉攝取量較8周前、即實驗開始時大增42.5%，血壓也沒改善。
營養學家提出建議
研究團隊指出，這些實驗結果顯示，包含全穀類、蔬果及豆類的傳統天然素食餐單有益健康，並不代表包括植物肉的素食餐單同樣有益。
負責這項研究的伯恩茅斯大學營養科學講師哈爾達(Sumanto Haldar)指出，植物肉經過大量加工，可能含有大量鹽份、飽和脂肪和添加劑，以模仿真肉的味道和口感，不但未能提供與傳統天然素食相同的益處，反而可能有害健康。
為此，哈爾達呼籲業界「重新評估下一代肉類替代品的發展，讓產品不僅味道好、營養成分提高，且售價更適合所有人」。