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國際
2024-01-21 10:15:43

維珍航空乘客揭機翼面板4顆螺栓憑空消失　客機緊急取消起飛檢查

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維珍航空乘客揭機翼面板4顆螺栓憑空消失　客機緊急取消起飛檢查

近日全球飛行安全事故頻傳，英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways）一架空中巴士A330客機15日在起飛前，有乘客發現，機翼面板4顆螺栓竟憑空消失，航班臨時取消起飛進行檢查。

每一塊機翼面板都有119個緊固件

《每日郵報》19日報道，維珍航空VS127航班15日原定自英國曼徹斯特，飛往美國紐約。就在航班起飛前，一名乘客告知機組人員機翼上的螺栓疑似有問題，面板有4顆螺栓不翼而飛。作為預防措施，航空公司緊急取消航班，以利工程師進行全面維修檢查，機上乘客轉搭另架飛機前往紐約。

空巴A330駐地首席機翼工程師費斯（Neil Firth）向當地媒體解釋，A330機型的機翼鈑金皆是二級結構面板，用於提升飛機空氣動力學性能。且每一塊機翼面板都有119個緊固件（fasteners），因此缺少4個頂部螺栓並不會影響機翼結構完整性或負載能力，飛機仍可以安全運行。

2周前發生駕駛艙冒煙事故

維珍航空發言人表示，該涉事飛機已重新投入使用，並就延誤乘客的行程致歉：「乘客與機組人員的安全是優先要務，任何時候都不能敷衍了事。」

報道稱，這宗驚魂事件發生不到2周前，維珍航空7日一架從曼徹斯特飛往加勒比海巴巴多斯（Barbados）的航班，起飛不到20分鐘，便因駕駛艙周圍冒出濃煙而緊急折返曼徹斯特機場。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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