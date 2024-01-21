維珍航空乘客揭機翼面板4顆螺栓憑空消失　客機緊急取消起飛檢查

近日全球飛行安全事故頻傳，英國維珍航空（Virgin Atlantic Airways）一架空中巴士A330客機15日在起飛前，有乘客發現，機翼面板4顆螺栓竟憑空消失，航班臨時取消起飛進行檢查。

每一塊機翼面板都有119個緊固件

《每日郵報》19日報道，維珍航空VS127航班15日原定自英國曼徹斯特，飛往美國紐約。就在航班起飛前，一名乘客告知機組人員機翼上的螺栓疑似有問題，面板有4顆螺栓不翼而飛。作為預防措施，航空公司緊急取消航班，以利工程師進行全面維修檢查，機上乘客轉搭另架飛機前往紐約。

空巴A330駐地首席機翼工程師費斯（Neil Firth）向當地媒體解釋，A330機型的機翼鈑金皆是二級結構面板，用於提升飛機空氣動力學性能。且每一塊機翼面板都有119個緊固件（fasteners），因此缺少4個頂部螺栓並不會影響機翼結構完整性或負載能力，飛機仍可以安全運行。