網上熱話｜一條超簡單兒童數學題 竟變世紀燒腦題 網民激烈爭論 關鍵在於一個字 

有外國網民近日在Twitter發布一條簡單不過的數學題，竟然引發全球各地網民爭論。網民Minster of Foolishness日前在Twitter發文，聲稱被一條爭論不休的兒童數學題搞到頭痛。 該問題是︰ 最接近午夜的時間是？(What is the closest time to midnight？) A. 11:55a.m.

B. 12:06a.m.

C. 11:50a.m.

D. 12:03a.m.

題目明顯是在考小童懂不懂看時間，以及早上、中午、下午與午夜的概念。當中的A及C都是接近中午的時間，而B及D則是零晨時分。因此若問哪個時間最接近午夜12點，好明顯答案是B或D，而D只比午夜12點相差3分鐘，相信正路都會認同D就係正解。 然而世上有種事稱為「諗多咗」。上述問題有不少人認為A才是正確答案。何解日光日白、挨近中午的早上11時55分，竟然會被指離午夜最近？