網上熱話｜一條超簡單兒童數學題 竟變世紀燒腦題 網民激烈爭論 關鍵在於一個字 

有外國網民近日在Twitter發布一條簡單不過的數學題,竟然引發全球各地網民爭論。網民Minster of Foolishness日前在Twitter發文,聲稱被一條爭論不休的兒童數學題搞到頭痛。

該問題是︰

最接近午夜的時間是?(What is the closest time to midnight?)

A. 11:55a.m.

B. 12:06a.m.

C. 11:50a.m.

D. 12:03a.m.