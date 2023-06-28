網上熱話｜一條超簡單兒童數學題 竟變世紀燒腦題 網民激烈爭論 關鍵在於一個字 

有外國網民近日在Twitter發布一條簡單不過的數學題，竟然引發全球各地網民爭論。網民Minster of Foolishness日前在Twitter發文，聲稱被一條爭論不休的兒童數學題搞到頭痛。
該問題是︰
最接近午夜的時間是？(What is the closest time to midnight？)
A. 11:55a.m.
B. 12:06a.m.
C. 11:50a.m.
D. 12:03a.m.
題目明顯是在考小童懂不懂看時間，以及早上、中午、下午與午夜的概念。當中的A及C都是接近中午的時間，而B及D則是零晨時分。因此若問哪個時間最接近午夜12點，好明顯答案是B或D，而D只比午夜12點相差3分鐘，相信正路都會認同D就係正解。
然而世上有種事稱為「諗多咗」。上述問題有不少人認為A才是正確答案。何解日光日白、挨近中午的早上11時55分，竟然會被指離午夜最近？
世紀難題｜網民爭論︰時間要向前數
原因出在問題中的「to」字。不少使用英語的網民指出，「to」字有「向前」的意思，例如以正式英語表達9時55分，會說「5 minutes to 10」(尚有5分鐘到10點)。在此邏輯下，有不少人認為A才是正確答案，因為如果向前數至下一個午夜，A最快數到。有支持此答案的網民說︰「A是正確答案，因為時間不會倒轉，B和D都已經過了午夜。」
不同意者就爭論，上述問題只是單純在問「最接近午夜」的時間，根本沒有指定要向前數，抑或向後數，所以D才正確。有網民說︰「我不明白為甚麼有人會疑惑。答案是D！跟午夜只差3分鐘，就是最接近午夜啦。」