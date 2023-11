網上熱話｜京都廁所貼標語溫提「請不要一下子閃多篇論文」 網民搲頭直呼：救命啊，哈哈哈

大學生趁機訴苦

也有大學生趁機抒發情緒,抱怨學習壓力,有人笑言「期末一天可以閃一篇論文」,有人自嘲「廁紙起碼有大用處,我的論文一無是處」、「我論文確實和廁紙也差不多」、「廁紙至少還能擦屁股解決問題,我的論文(連)屎都不如」、「我的論文拿來擦屁股都嫌硬的慌」。也有網民認為「Do not flush too much toilet paper at a same time」的英文翻譯也有問題,因「at the same time」通常是「與此同時」的意思,改用「in one time」或較合適。