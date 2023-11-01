網上熱話｜京都廁所貼標語溫提「請不要一下子閃多篇論文」 網民搲頭直呼：救命啊，哈哈哈

日本的中文翻譯不時引爆笑彈，有內地網民周一(30日)在社交平台小紅書發文分享，因為寫論文需要找一些日本資料，所以翻看自己在日本當交換生時拍攝的照片，看到一張在連鎖咖啡店Doutor一間京都分店廁所裡拍下的照片，就「差點笑擁了」。

照片可見，一張在廁所牆上展示的標語，以日文、英文和中文三種語言，加上插圖提醒使用者，「請不要一次將大量廁紙沖入馬桶」。可是，中文的句子卻以簡體字寫成「不要一下子閃多篇論文」，令一眾懂中文的人大惑不解，也覺得惹笑。

樓主表示，雖然「覺得在廁所裡拍照不太好，但實在太搞笑了」，並說明照片在Doutor京都新京極三條店拍攝，「算是日本一家大型連鎖咖啡店呀！你們這個翻譯😃」。但拍照距今已有一段時間，未知這個溫提標語目前是否仍存在，因此樓主補充說，「日本小夥伴有機會路過，可以去看看改沒改」。

網民笑翻

帖文把不少網友逗笑了，有人留言「笑死我了」、「哈哈哈哈好好笑」、「救命啊，哈哈哈哈哈哈哈」。有網民猜測店方為何翻譯出錯，「說不定是拍照翻譯的，原諒日本人的英語吧」、「閃不應該是flash嗎」、「不是，這裡的flush是流水沖水的意思」。因日語漢字「紙」，翻譯成中文也有「論文」的意思，估計店方可能利用翻譯軟件，把「紙」直接譯成「論文」。而英文中的flush與flash同音，所以店家可能把兩字混淆，譯成了「閃」。