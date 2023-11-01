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國際
2023-11-01 18:26:42

網上熱話｜京都廁所貼標語溫提「請不要一下子閃多篇論文」 網民搲頭直呼：救命啊，哈哈哈

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內地網民貼出京都連鎖咖啡店廁所裡的溫提標語，引發熱議。(互聯網)

內地網民貼出京都連鎖咖啡店廁所裡的溫提標語，引發熱議。(互聯網)

日本的中文翻譯不時引爆笑彈，有內地網民周一(30)在社交平台小紅書發文分享，因為寫論文需要找一些日本資料，所以翻看自己在日本當交換生時拍攝的照片，看到一張在連鎖咖啡店Doutor一間京都分店廁所裡拍下的照片，就「差點笑擁了」。

照片可見，一張在廁所牆上展示的標語，以日文、英文和中文三種語言，加上插圖提醒使用者，「請不要一次將大量廁紙沖入馬桶」。可是，中文的句子卻以簡體字寫成「不要一下子閃多篇論文」，令一眾懂中文的人大惑不解，也覺得惹笑。

樓主表示，雖然「覺得在廁所裡拍照不太好，但實在太搞笑了」，並說明照片在Doutor京都新京極三條店拍攝，「算是日本一家大型連鎖咖啡店呀！你們這個翻譯😃」。但拍照距今已有一段時間，未知這個溫提標語目前是否仍存在，因此樓主補充說，「日本小夥伴有機會路過，可以去看看改沒改」。

網民笑翻

帖文把不少網友逗笑了，有人留言「笑死我了」、「哈哈哈哈好好笑」、「救命啊，哈哈哈哈哈哈哈」。有網民猜測店方為何翻譯出錯，「說不定是拍照翻譯的，原諒日本人的英語吧」、「閃不應該是flash嗎」、「不是，這裡的flush是流水沖水的意思」。因日語漢字「紙」，翻譯成中文也有「論文」的意思，估計店方可能利用翻譯軟件，把「紙」直接譯成「論文」。而英文中的flushflash同音，所以店家可能把兩字混淆，譯成了「閃」。

「不要一下子閃多篇論文」，令懂中文的人不解。(互聯網) Doutor京都新京極三條店。(互聯網)

大學生趁機訴苦

也有大學生趁機抒發情緒，抱怨學習壓力，有人笑言「期末一天可以閃一篇論文」，有人自嘲「廁紙起碼有大用處，我的論文一無是處」、「我論文確實和廁紙也差不多」、「廁紙至少還能擦屁股解決問題，我的論文()屎都不如」、「我的論文拿來擦屁股都嫌硬的慌」。也有網民認為「Do not flush too much toilet paper at a same time」的英文翻譯也有問題，因「at the same time」通常是「與此同時」的意思，改用「in one time」或較合適。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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