網上熱話｜盤點爆笑告示「5蚊揸兩個人」「我們從後面服務你」究竟講乜？

有外國網站盤點在網上流傳的奇怪告示或路牌,有的令人爆笑,有的惹人共鳴,有的則令人細思極恐…… Cheezburger.com盤點了40個各地網民分享的告示或路牌。令人爆笑的告示包括一處出口旁邊的開門掣,疑太因多人「發雞盲」而被忽略,有關方面索性在開門掣的上、下、左、右方,分別貼上「按這掣出去」告示。 另有相信不少人有共鳴的巴士告示寫道︰「所有乘客請無視1號車所有班次時間表」(please ignore all no.1 bus service timetables),原因是「別擔心,20分鐘之後4架車會一齊來」(4 buses will come at once in about 20 minutes from now)。據報此告示是由一名不滿巴士服務的乘客張貼,諷刺巴士「一係唔黎,一黎就4架一齊黎」。

搞笑告示|餐廳告示︰人類店員隨時會失常 另有貼在餐廳的告示叫食客有要耐性,說「因機械人短缺,而我們部分職員是人類,因此當被辱罵或受壓時,可能會有難以預測的反應」(Due to a shortage of robots. some of our staff are human and therefore react unpredictably when abused or under pressure.),叫食客「醒定啲」。

搞笑告示|「這裡沒有出路」告示令人心寒 令人細思極恐的告示,據報攝於日本,告示以中英文寫著「There is no exit」、「沒有出口」,有外國網民看罷稱會以為該場地「無路可逃」,感到不寒而慄。另有超市驚見「死亡通道」(Aisle of Death)告示,更掛起一個骷髏頭,咁恐怖邊個敢行?原來該列貨架是賣殺蟲及除草產品。