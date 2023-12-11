網上熱話｜盤點爆笑告示「5蚊揸兩個人」「我們從後面服務你」究竟講乜？

有外國網站盤點在網上流傳的奇怪告示或路牌，有的令人爆笑，有的惹人共鳴，有的則令人細思極恐……

Cheezburger.com盤點了40個各地網民分享的告示或路牌。令人爆笑的告示包括一處出口旁邊的開門掣，疑太因多人「發雞盲」而被忽略，有關方面索性在開門掣的上、下、左、右方，分別貼上「按這掣出去」告示。

另有相信不少人有共鳴的巴士告示寫道︰「所有乘客請無視1號車所有班次時間表」(please ignore all no.1 bus service timetables)，原因是「別擔心，20分鐘之後4架車會一齊來」(4 buses will come at once in about 20 minutes from now)。據報此告示是由一名不滿巴士服務的乘客張貼，諷刺巴士「一係唔黎，一黎就4架一齊黎」。