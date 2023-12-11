網上熱話｜盤點爆笑告示「5蚊揸兩個人」「我們從後面服務你」究竟講乜？

有外國網站盤點在網上流傳的奇怪告示或路牌，有的令人爆笑，有的惹人共鳴，有的則令人細思極恐……
Cheezburger.com盤點了40個各地網民分享的告示或路牌。令人爆笑的告示包括一處出口旁邊的開門掣，疑太因多人「發雞盲」而被忽略，有關方面索性在開門掣的上、下、左、右方，分別貼上「按這掣出去」告示。
另有相信不少人有共鳴的巴士告示寫道︰「所有乘客請無視1號車所有班次時間表」(please ignore all no.1 bus service timetables)，原因是「別擔心，20分鐘之後4架車會一齊來」(4 buses will come at once in about 20 minutes from now)。據報此告示是由一名不滿巴士服務的乘客張貼，諷刺巴士「一係唔黎，一黎就4架一齊黎」。
搞笑告示｜餐廳告示︰人類店員隨時會失常
另有貼在餐廳的告示叫食客有要耐性，說「因機械人短缺，而我們部分職員是人類，因此當被辱罵或受壓時，可能會有難以預測的反應」(Due to a shortage of robots. some of our staff are human and therefore react unpredictably when abused or under pressure.)，叫食客「醒定啲」。
搞笑告示｜「這裡沒有出路」告示令人心寒
令人細思極恐的告示，據報攝於日本，告示以中英文寫著「There is no exit」、「沒有出口」，有外國網民看罷稱會以為該場地「無路可逃」，感到不寒而慄。另有超市驚見「死亡通道」(Aisle of Death)告示，更掛起一個骷髏頭，咁恐怖邊個敢行？原來該列貨架是賣殺蟲及除草產品。
搞笑告示｜「揸牛一隻3蚊 揸兩個人5蚊」？
至於爆笑系列則包括，美國有牧場豎立告示牌，大字標題著︰「揸它」(milk it！)並稱「揸一隻牛3元，兩個人5元」(milk a cow $3 2 People $5)，有心邪網民將其解讀成「揸兩個人5元」。
搞笑告示｜麵包舖告示︰「樂意從後面serve顧客」
另有澳洲珀斯麵包舖貼出令人疑惑的告示，照片可見麵包櫃的門被鎖上，告示本來想提醒顧客，如欲買麵包，可以叫店員幫忙，從櫃台後方夾取，但一句「我們非常樂意從後面服務你」(we will be happy to serve you from behind)，令人啼笑皆非。