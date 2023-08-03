網上熱話｜英動物園發「熊站立」片抽水︰肯定我哋隻熊係熊！專家解熊背皺皮之謎(有片)

杭州動物園一段馬來熊疑似「人扮熊」短片衝出國際，引發全球討論，連CNN等西方傳媒也有報道。英國一間動物園也趁機用杭州動物園馬來熊事件「抽水」宣傳，上傳同樣是馬來熊的站立片段，搞笑的稱「肯定佢係一隻馬來熊」。

上傳片段的英國赫特福德郡嘅天堂野生動物公園( Paradise Wildlife Park)介紹了園中的馬來熊Kyra，說「我們可以肯定Kyra是一隻馬來熊……」(We can confirm that Kyra is a sun bear……)，並附上「眼仔碌碌」的emoji，以及hashtag「#china」。

人扮熊爭議｜英動物園︰馬來熊常用後腿站立 以察看四周

不過園方也非一味諷刺杭州動物園的馬來熊，而是有解釋其實馬來熊平時很多動作也似人類，「馬來熊用後腳站立時，可能看來會像人類，其實這是牠們與生俱來的行為」，而非受過訓練才這樣做，更非人扮，並指馬來熊以這樣方式站立，可能是為了察看四周環境及守護自己的領土。

人扮熊爭議｜馬來熊背部皺褶 方便轉身

至於杭州動物園該隻馬來熊廣受談論的皺褶，英國切斯特動物園專家馬歇爾(Ashleigh Marshall)指出，這些皺褶增加了熊的靈活性，使其較容易轉身，在受攻擊時可及時反擊。