緬甸地震｜曼谷塌樓30工程師遭冒簽監工文件 中鐵十局泰國負責人將送檢

緬甸3月28日發生7.9級大地震，波及泰國曼谷興建中的30層政府審計大樓倒塌，已增至86死9傷，仍有14人未尋獲。泰媒周二（6日）報道，審計大樓工程監管文件上，有30名工程師的簽名被冒簽。當局目前正準備將涉案的中國國企中鐵十局泰國分公司總經理張傳令及3名疑似掛名股東的泰國代理人送檢提控。

據報道，至少30名工程師告訴特別調查局，他們在監管文件上的簽名遭人偽造，只有8人承認在監管文件簽名。當局指出，此案關鍵證據包括身份被盜用的工程師證詞，以及來自施工現場的證據，正準備將涉案的中國中鐵十局（泰國）有限公司總經理張傳令及3名疑似掛名股東的泰國代理人送檢提控。施工現場也發現了關鍵證據，調查人員懷疑，施工方可能非法更改建築設計，並使用不合格的材料以降低成本。

其中一名工程師宋傑上個月向警方報案時說，一名朋友在2020年邀請他監督這個建築項目。他並未明確拒絕，但也沒有真的參與監督，可是卻在文件中被列為專案主管。這名朋友及後刪除了所有通信記錄。

當局周二開會，討論將案件移交檢察官的時間表，計劃在這批疑犯扣留期屆滿後進行司法檢控，亦已開始調查負責安排工程監管的項目管理公司PKW合資公司。