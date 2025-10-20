緬甸詐騙園區｜韓男冒死逃到金邊大使館 6時抵達被告知「8時才開門」

一名南韓人歷經12小時逃離柬埔寨詐騙園區，歷經千辛萬苦抵達南韓駐柬埔寨大使館求助，卻被告知「非上班時間」不得入內，錄音曝光在南韓引發軒然大波。

《韓聯社》報道，這名男子於4月成功從柬埔寨西港的詐騙園區脫逃後，輾轉徒步與搭便車，於清晨6時抵達位於首都金邊的南韓大使館。然而，他卻因未到上班時間，被以「尚未開門」為由拒絕進入。

4月從西港逃到金邊

根據這名男子提供的錄音檔，他顫抖的聲音表示，「我都已經來到大使館門口了，不能進去嗎？現在不能讓我進去嗎？」對方竟回應，「我們大使館是早上8時才開門。」他忍不住再度懇求，「不能只在裡面等一下嗎？哪怕只是停車場也好。」但最終仍遭到拒絕。