緬甸詐騙園區｜韓男冒死逃到金邊大使館 6時抵達被告知「8時才開門」

一名南韓人歷經12小時逃離柬埔寨詐騙園區，歷經千辛萬苦抵達南韓駐柬埔寨大使館求助，卻被告知「非上班時間」不得入內，錄音曝光在南韓引發軒然大波。
《韓聯社》報道，這名男子於4月成功從柬埔寨西港的詐騙園區脫逃後，輾轉徒步與搭便車，於清晨6時抵達位於首都金邊的南韓大使館。然而，他卻因未到上班時間，被以「尚未開門」為由拒絕進入。
4月從西港逃到金邊
根據這名男子提供的錄音檔，他顫抖的聲音表示，「我都已經來到大使館門口了，不能進去嗎？現在不能讓我進去嗎？」對方竟回應，「我們大使館是早上8時才開門。」他忍不住再度懇求，「不能只在裡面等一下嗎？哪怕只是停車場也好。」但最終仍遭到拒絕。
這名男子說，他前一晚就已多次打電話給金邊大使館，表示已準備逃離並請求接應，但仍在館外等了2個多小時，大使館才開門讓他進入。他哽咽地說，「從西港一路走來，我已經精疲力盡。等在門外的這2小時，我害怕他們隨時可能抓回我去。」
曾向大使館求救 被要求提供具體位置
男子表示，他在網上看到「從事股票工作可獲高額報酬」而赴柬埔寨，豈料抵達後被囚禁與毆打，被迫從事詐騙。在逃脫前，他曾用藏在衣服裡的手機傳訊向大使館求救，卻被要求提供具體位置與照片，他無奈表示，「在被囚禁、隨時遭監視與毆打的情況下，怎麼可能拍照或定位？」
