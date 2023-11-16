緬甸電騙首腦白所成家人坐直升機「著草」 遭炮彈擊中子女和女婿喪生

近年緬甸電騙猖獗，不少中國人被騙前往當地從事不法活動。緬北果敢四大家族之一的白所成家族，被內地輿論指是緬北四惡家族之首惡，近日當地局勢出現戲劇性發展。內地網上傳出白所成家人周三坐直升機逃跑，遭緬甸叛軍的炮彈擊中爆炸，他的小兒子白應蒼、二女兒白應蘭和女婿曹強力等身亡，暫未知白所成是否在機上。內媒指白應蒼是「蒼勝詐騙園區」創辦人，白應蘭則管理經營酒店和旅遊業的鑫百利公司，被指實際是經營賭博、色情和詐騙等非法活動。而白應蘭的丈夫曹強力來自浙江溫州，被指到緬北搞詐騙，最後娶了白家女兒。
緬甸電騙｜白所成被稱為果敢王
七十多歲的白所成是果敢自治區領導人之一，有果敢王之稱，最近遭當地少數民族武裝組織「民族民主同盟軍」攻打。白所成曾是同盟軍前身武裝組織的副司令，其後投向政府軍，遭同盟軍視為叛徒。內地網上傳聞指，白所成曾打電話給同盟軍總司令彭德仁求和，希望雙方可以有條件談判，但遭對方拒絕，令白所成只有一個選擇，就是主動回中國自首。白家為自保，白所成兒子白應蒼、女兒白應蘭和丈夫曹強力等人率先坐直升機逃離，豈了起飛不久便遭炮彈擊中，直升機爆炸墜毀，機上人員全部罹難。
緬甸電騙｜內地大力打擊緬甸電騙
外媒指，「民族民主同盟軍」成立多年，是果敢游擊隊，果敢族是漢人，他們在中緬邊境的緬甸一側安家已經有數百年。同盟軍一直對抗歷屆緬甸軍政府，以捍衛果敢地區的自治權。報道指，中國最近大力打擊電訊網絡詐騙，促使了同盟軍是次打擊行動。浙江省溫州市公安機關最近向緬北四大家族之一的明家成員發出通緝令，包括明學昌、明國平、明菊蘭和明真真，指4人涉嫌故意殺人、故意傷害和非法拘禁等各類嚴重暴力犯罪。據悉，上述4人均是果敢自治區電騙犯罪集團重要頭目。69歲的明學昌是明家主事者，明國平是其二兒子，而明菊蘭和明珍珍分別是明學昌的長女和孫女。