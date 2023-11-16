緬甸電騙首腦白所成家人坐直升機「著草」 遭炮彈擊中子女和女婿喪生

近年緬甸電騙猖獗，不少中國人被騙前往當地從事不法活動。緬北果敢四大家族之一的白所成家族，被內地輿論指是緬北四惡家族之首惡，近日當地局勢出現戲劇性發展。內地網上傳出白所成家人周三坐直升機逃跑，遭緬甸叛軍的炮彈擊中爆炸，他的小兒子白應蒼、二女兒白應蘭和女婿曹強力等身亡，暫未知白所成是否在機上。內媒指白應蒼是「蒼勝詐騙園區」創辦人，白應蘭則管理經營酒店和旅遊業的鑫百利公司，被指實際是經營賭博、色情和詐騙等非法活動。而白應蘭的丈夫曹強力來自浙江溫州，被指到緬北搞詐騙，最後娶了白家女兒。

緬甸電騙｜白所成被稱為果敢王 七十多歲的白所成是果敢自治區領導人之一，有果敢王之稱，最近遭當地少數民族武裝組織「民族民主同盟軍」攻打。白所成曾是同盟軍前身武裝組織的副司令，其後投向政府軍，遭同盟軍視為叛徒。內地網上傳聞指，白所成曾打電話給同盟軍總司令彭德仁求和，希望雙方可以有條件談判，但遭對方拒絕，令白所成只有一個選擇，就是主動回中國自首。白家為自保，白所成兒子白應蒼、女兒白應蘭和丈夫曹強力等人率先坐直升機逃離，豈了起飛不久便遭炮彈擊中，直升機爆炸墜毀，機上人員全部罹難。