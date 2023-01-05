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國際
2023-01-05 16:41:56

繁衍後代困難 英國將歸還大熊貓「陽光」及「甜甜」給中國

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大熊貓「甜甜」。(互聯網)

大熊貓「甜甜」。(互聯網)

英國蘇格蘭愛丁堡動物園(Edinburgh Zoo)周三(4)宣布，中國租借給英國的一對大熊貓「陽光」及「甜甜」，經過多年努力仍難以繁衍出後代，今年租約期滿，將把這對熊貓歸還中國。

英國廣播公司(BBC)等媒體報道，「陽光」與「甜甜」在201112月抵達愛丁堡，牠們滿10年租期後必須歸還給中國，但因新冠疫情而延長了兩年，即2023年到期。官員證實，牠們可能最快於今年10月底離開英國。

蘇格蘭皇家動物學會(Royal Zoological Society of Scotland)表示，「陽光」及「甜甜」今年離開英國前，該協會計劃為牠們舉行「盛大的送別會」。

學會總裁菲爾德(David Field)指出：「身為在英國僅有的兩隻大熊貓，牠們深受訪客歡迎，已幫助數以百萬計的人與自然連結，並為野生動物保護(行動)募集重要資金。」

大熊貓「陽光」。(資料圖片)

大熊貓「陽光」。(資料圖片)

圈養大熊貓繁殖困難

大熊貓在圈養環境中難以繁殖，牠們可能對自然交配失去興趣，或根本不知道如何交配。英國團隊曾多次為牠們進行人工授精，但都失敗告終。

根據動物保護組織「熊貓國際」(Pandas International)，雌性大熊貓每年只在春季有一次發情期，可懷孕狀態僅有2436個小時。

2021年疫情期間，愛丁堡動物園曾考慮將這對大熊貓還給中國，不再與中方續約，因為疫情造成沉重財政壓力。牠們是英國僅有的一對大熊貓，每年租借費用約100萬英鎊(938萬港元)

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