美俄爆罵戰 特朗普鬧普京「發癲」隨時倒台 普京還擊︰你有情緒問題！

美國總統特朗普本月中跟俄羅斯總統普京通電話，討論推動俄烏停火事宜，但至今俄烏局勢不單沒有轉趨平靜，而是更加激烈。特朗普周日在社交平台發火，指普京「變得極其瘋在」(gone absolutely crazy)；普京發言人其後還擊，指特朗普有情緒問題。
俄烏雙方根據較早前的協議，於上周六至周日交換戰俘，但期間俄軍向烏克蘭發動開戰以來最大規模的無人機襲擊及空襲，出動了355架無人機及9枚導彈，釀最少13人死亡。
特朗普周日在新澤西州登上空軍一號前，向記者表示，「我不滿普京的所作所為，他殺死很多人，我不清楚普京到底發生甚麼事，我認識他很久，一直與他相處良好。但他向多地發射火箭殺害人民，我完全不滿他這樣做，談判正在進行，他就向基輔和其他城市發射火箭，我完全不滿」。特朗普亦同時批評烏克蘭總統澤連斯基，指「他的說話方式對國家全沒好處，他口中所說的一切都帶來問題，我不喜歡，(他)最好停止」。
特朗普警告普京 吞併烏克蘭「將致俄羅斯倒台」
同日特朗普亦在自家社交平台罵普京，「有些事情發生在他身上！他已變得極其瘋狂！」「我總是說他想要整個烏克蘭，而並非當中一塊，現在可能證明這是對的，但如果他這樣做(吞併整個烏克蘭)，將會導致俄羅斯倒台！(will lead to the downfall of Russia)」。
普京發言人周一還擊，話中帶刺的說︰「對於美國人及總統特朗普個人，協助組織及展開(俄烏)談判過程，我們真心感恩」，「但與此同時，目前正處於關鍵時刻，而這也必然跟所有人的『情緒超載』及情緒反應息息相關」，言下之意是特朗普倘再敢亂發脾氣，和談可能一拍兩散。
澤連斯基則在社交平台X表示，目前全球似乎更熱衷於跟普京展開對過，而不是向俄方施加更大壓力，呼籲各方加強制裁俄羅斯。