美俄爆罵戰 特朗普鬧普京「發癲」隨時倒台 普京還擊︰你有情緒問題！

美國總統特朗普本月中跟俄羅斯總統普京通電話，討論推動俄烏停火事宜，但至今俄烏局勢不單沒有轉趨平靜，而是更加激烈。特朗普周日在社交平台發火，指普京「變得極其瘋在」(gone absolutely crazy)；普京發言人其後還擊，指特朗普有情緒問題。

俄烏雙方根據較早前的協議，於上周六至周日交換戰俘，但期間俄軍向烏克蘭發動開戰以來最大規模的無人機襲擊及空襲，出動了355架無人機及9枚導彈，釀最少13人死亡。

特朗普周日在新澤西州登上空軍一號前，向記者表示，「我不滿普京的所作所為，他殺死很多人，我不清楚普京到底發生甚麼事，我認識他很久，一直與他相處良好。但他向多地發射火箭殺害人民，我完全不滿他這樣做，談判正在進行，他就向基輔和其他城市發射火箭，我完全不滿」。特朗普亦同時批評烏克蘭總統澤連斯基，指「他的說話方式對國家全沒好處，他口中所說的一切都帶來問題，我不喜歡，(他)最好停止」。