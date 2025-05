美俄爆罵戰 特朗普鬧普京「發癲」隨時倒台 普京還擊︰你有情緒問題！

特朗普警告普京 吞併烏克蘭「將致俄羅斯倒台」

同日特朗普亦在自家社交平台罵普京,「有些事情發生在他身上!他已變得極其瘋狂!」「我總是說他想要整個烏克蘭,而並非當中一塊,現在可能證明這是對的,但如果他這樣做(吞併整個烏克蘭),將會導致俄羅斯倒台!(will lead to the downfall of Russia)」。

普京發言人周一還擊,話中帶刺的說︰「對於美國人及總統特朗普個人,協助組織及展開(俄烏)談判過程,我們真心感恩」,「但與此同時,目前正處於關鍵時刻,而這也必然跟所有人的『情緒超載』及情緒反應息息相關」,言下之意是特朗普倘再敢亂發脾氣,和談可能一拍兩散。