美加關稅戰的「核彈」！加民眾倡「封鎖Pornhub」反制 美國人嚇壞了(有片)

美國總統特朗普對加拿大加徵關稅，並多次揚言要加拿大成為美國「第51州」，引起加拿大民眾強烈不滿。隨著美加關係持續緊張，一名加拿大楝篤笑演員提出一項「創意反制措施」——禁止美國網友造訪加拿大熱門成人網站Pornhub，他揚言是「核彈」級反制，直言「咁大件事無人講」。有加拿大民眾甚至對此發起請願，引發熱議。
楝篤笑演員︰Pornhub是加拿大網站 咁大件事無人講？
Pornhub成立於2007年，母公司Aylo位於加拿大蒙特利爾。作為全球三大成人網站之一，Pornhub在美國擁有龐大的用戶群，每月瀏覽量逾300萬人次。多倫多楝篤笑演員普奇斯基(Matthew Puzhitsky)日前在IG發布短段，他一人分飾兩角，其中一個角色問對方有何方法打贏關稅戰，當聽到對方說可以封鎖Pornhub時，他像發現新大陸的稱，「Pornhub是加拿大的嗎」、「你是在說我們一直以來都擁有這枚核彈，卻沒有人跟我說？」，他認為如果封鎖美國人用Pornhub，「我們就贏硬(貿易戰)了」。
加拿大該如何打贏關稅戰︰
加民眾在change.org發起網上聯署
認同此「妙計」的不止普奇斯基一個，據報目前真的已有加拿大民眾發起請願，呼籲加拿大政府封鎖美國對Pornhub的訪問權限，作為對關稅戰「和平且有力」的反擊。截至本港時間周一，在聯署網站change.org，有關請願已獲得609人聯署。請願內容指出，美加之間的關稅爭端已對經濟造成廣泛影響，建議採取新的應對方式，並強調Pornhub是一家加拿大公司，在美國擁有大量用戶，美國用戶佔其流量的近40%。請願書認為這項禁令將向美國發出強烈訊號，促使美國重新審視其關稅政策，「現在是我們發出聲音要求改變的時候了。」
美國網友戲言若禁用Pornhub將「搬出美國」
這建議在網上引起熱議。美國曼克頓一名Pornhub用戶向《紐約郵報》說：「若他們剝奪我對Pornhub的訪問權限，我便搬出美國！」也有美國網友開玩笑地要求加拿大千萬別這麼做，強調這是非常嚴重的事件。