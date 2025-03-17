美加關稅戰的「核彈」！加民眾倡「封鎖Pornhub」反制 美國人嚇壞了(有片)

美國總統特朗普對加拿大加徵關稅，並多次揚言要加拿大成為美國「第51州」，引起加拿大民眾強烈不滿。隨著美加關係持續緊張，一名加拿大楝篤笑演員提出一項「創意反制措施」——禁止美國網友造訪加拿大熱門成人網站Pornhub，他揚言是「核彈」級反制，直言「咁大件事無人講」。有加拿大民眾甚至對此發起請願，引發熱議。

楝篤笑演員︰Pornhub是加拿大網站 咁大件事無人講？

Pornhub成立於2007年，母公司Aylo位於加拿大蒙特利爾。作為全球三大成人網站之一，Pornhub在美國擁有龐大的用戶群，每月瀏覽量逾300萬人次。多倫多楝篤笑演員普奇斯基(Matthew Puzhitsky)日前在IG發布短段，他一人分飾兩角，其中一個角色問對方有何方法打贏關稅戰，當聽到對方說可以封鎖Pornhub時，他像發現新大陸的稱，「Pornhub是加拿大的嗎」、「你是在說我們一直以來都擁有這枚核彈，卻沒有人跟我說？」，他認為如果封鎖美國人用Pornhub，「我們就贏硬(貿易戰)了」。