美國傳奇搖滾天后Tina Turner逝世　享年83歲

美國搖滾天后Tina Turner逝世，享年83歲。她的經理人表示，患有長期病患的Tina Turner，星期三(24日)在瑞士蘇黎世的家中安祥離世，形容世界失去了一位樂壇傳奇及典範。

美國總統拜登表示哀悼，形容Tina Turner是千載難逢的天才，永遠改變了美國音樂。白宮發言人尚皮埃爾形容，Tina Turner離世是音樂產業的巨大損失，但她的音樂將繼續存在。