美國傳奇搖滾天后Tina Turner逝世　享年83歲

美國搖滾天后Tina Turner逝世，享年83歲。她的經理人表示，患有長期病患的Tina Turner，星期三(24日)在瑞士蘇黎世的家中安祥離世，形容世界失去了一位樂壇傳奇及典範。
美國總統拜登表示哀悼，形容Tina Turner是千載難逢的天才，永遠改變了美國音樂。白宮發言人尚皮埃爾形容，Tina Turner離世是音樂產業的巨大損失，但她的音樂將繼續存在。
曾遭長達20年家暴 晚年飽受健康問題困擾
Tina Turner在1939年11月26日出生於美國田納西州。50年代末開始演唱生涯，與同為搖滾歌手的丈夫艾克組成二人組合，但她同時忍受艾克長達20年的家暴，兩人最終在1978年離婚，Tina Turner回復單身後日漸走紅，憑著獨特的嗓音及歌藝曾12次獲得格林美獎，唱片總銷量超過1.8億張，首本名曲包括《What's Love Got to Do with It》、《The Best》、《We don’t need another hero》等，其中《What's Love Got to Do with It》在YouTube的 點擊超過1.9億次，曾於1991年及2021年躋身搖滾名人堂，晚年飽受健康問題困擾，包括中風、大腸癌與腎衰竭。