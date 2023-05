美國傳奇搖滾天后Tina Turner逝世　享年83歲

曾遭長達 20 年家暴 晚年飽受健康問題困擾

Tina Turner在1939年11月26日出生於美國田納西州。50年代末開始演唱生涯,與同為搖滾歌手的丈夫艾克組成二人組合,但她同時忍受艾克長達20年的家暴,兩人最終在1978年離婚,Tina Turner回復單身後日漸走紅,憑著獨特的嗓音及歌藝曾12次獲得格林美獎,唱片總銷量超過1.8億張,首本名曲包括《What's Love Got to Do with It》、《The Best》、《We don’t need another hero》等,其中《What's Love Got to Do with It》在YouTube的 點擊超過1.9億次,曾於1991年及2021年躋身搖滾名人堂,晚年飽受健康問題困擾,包括中風、大腸癌與腎衰竭。