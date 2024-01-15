美國受超強寒流及暴風雪影響　4州宣佈進入緊急狀態 打亂NFL季後賽程

一場維持許久的北極風暴為美國大部分地區帶來了超強寒流，全美約79%的地區氣溫將來到零下。極端低溫造成民眾各種困擾，就連NFL（美國國家美式足球聯盟）季後賽賽程也被打亂。據《CNN》報道，預計從北洛磯山脈到堪薩斯州北部和愛荷華州的寒流將使當地氣溫降到攝氏零下34度。在南達科他州則預計會來到攝氏零下42度，民眾若在室外在短短5分鐘內就可能導致裸露皮膚凍傷。而東北部地區則出現暴風雪和大湖效應降雪。14日，布法羅正遭受嚴重的大湖效應降雪，強風吹起積雪，影響中西部地區的交通能見度。目前為止已經至少有四個州因為寒流宣布進入緊急狀態，包括肯塔基州、密西西比州、阿肯色州和路易斯安那州。
Buffalo Bills球隊請求球迷幫忙鏟雪
美國中部和西北部約有1億人處於寒流警報之下，天氣預報中心表示，這次的超低溫寒流持續時間較長，可能會對阿肯色州、密西西比州西北部和田納西州西部的部分地區造成中度至重大的影響。據《布法羅新聞》報道，14日早上8點，地面已積了近3米厚的雪，惡劣天氣導致原訂NFL水牛城比爾和匹茲堡鋼人的季後賽比賽延期，雖然引起了一些球迷的不滿，但紐約州長霍楚認為此舉相當有必要。水牛城比爾球隊還請求當地的球迷幫忙到主場海馬克體育場鏟雪，好讓15日的比賽能夠順利進行，球團準備了每小時20美元（約156.4港元）的工資和免費食物做為報酬。據悉這波寒流預計將於16日晚間經過南部地區，然後可能進入大西洋中部和東北部，屆時各地暴風雪狀況有望稍微緩和。
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