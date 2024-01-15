美國受超強寒流及暴風雪影響　4州宣佈進入緊急狀態 打亂NFL季後賽程

一場維持許久的北極風暴為美國大部分地區帶來了超強寒流，全美約79%的地區氣溫將來到零下。極端低溫造成民眾各種困擾，就連NFL（美國國家美式足球聯盟）季後賽賽程也被打亂。據《CNN》報道，預計從北洛磯山脈到堪薩斯州北部和愛荷華州的寒流將使當地氣溫降到攝氏零下34度。在南達科他州則預計會來到攝氏零下42度，民眾若在室外在短短5分鐘內就可能導致裸露皮膚凍傷。而東北部地區則出現暴風雪和大湖效應降雪。14日，布法羅正遭受嚴重的大湖效應降雪，強風吹起積雪，影響中西部地區的交通能見度。目前為止已經至少有四個州因為寒流宣布進入緊急狀態，包括肯塔基州、密西西比州、阿肯色州和路易斯安那州。

Snow from seats goes in the trough so it can be pushed out onto the field and it can be hauled/pushed away.



Bills shovelers do it as you would expect.



(Instagram/Mcalex112) pic.twitter.com/P66cHL7lQO — Darren Rovell (@darrenrovell) January 14, 2024